Президент уволил руководителя миграционной службы Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году».

«Все технические задачи (для обеспечения готовности к введению безвизового режима с ЕС – УНИАН) должны быть выполнены до конца августа, а в сентябре мы ожидаем последнюю оценочную миссию ЕС. Я лично в ежедневном режиме буду контролировать этот напряженный график, и правительство, мой партнер, почувствует, насколько большая на нем ответственность», - сказал президент.

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Как сказал Порошенко, ему доложили, что главу Государственной миграционной службы по его требованию отправлено в отставку, потому что по линии именно этого ведомства европейские партнеры предъявили наибольшее количество претензий.

Как сообщал УНИАН, распоряжением Кабинета министров от 16 марта 2014 года на должность председателя Государственной миграционной службы был назначен Радутный.