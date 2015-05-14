Рада установила 18 мая Днем памяти и скорби по случаю годовщины депортации крымских татар

Верховная Рада Украины приняла постановление №2794, которым внесла дополнение в постановление “О памятных датах и юбилеях в 2015 году” (о депортации крымскотатарского народа).

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление проголосовали 227 народных депутатов.

Читайте такжеМеджлис обнародовал документ о запрете оккупантов Крыма на траурный митинг к годовщине депортации

Этим решением постановление ВР “О памятных датах и юбилеях в 2015 году” дополнено положением о проведении на государственном уровне Дня скорби и памяти 18 мая – 71-й годовщины со дня депортации крымскотатарского народа.

Кроме того, Кабинету министров поручено обеспечить проведение в 2015 году на общегосударственном уровне 71-й годовщины депортации крымскотатарского народа.