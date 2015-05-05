Национальный музей истории Украины инициирует сбор артефактов депортации крымских татар в 1944 году

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины, депортация и обустройство крымских татар в местах выселения долгое время замалчивались и официально не признавались, и в фондах Национального музея истории Украины практически нет материалов по этой тематике.

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На данный момент в музее хранилась коллекция, посвященная возвращению крымских татар в Украину в конце 1980-х – начале 1990-х годов.

10 мая Национальный музей истории Украины представит собранные в течение месяца силами активистов и граждан экспонаты выставки-инсталляции, которые преимущественно являются отсканированными копиями существующих фотоматериалов, присланных на адрес музея от жителей оккупированного Крыма. На сегодня собрано около 100 фотографий.

Ранее УНИАН сообщал, что председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров говорит, что в оккупированный Крым вернулся режим, подобный тому, что был при Сталине.