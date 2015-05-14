Ярош зарегистрировал в ВР законопроект о Добровольческом украинском корпусе

Согласно тексту законопроекта, опубликованном на сайте «Правого сектора», Добровольческий украинский корпус – «это добровольное военное формирование, созданное на основании настоящего Закона, которое объединяет подчиненность органам государственной власти и общественные инициативы граждан Украины повышать свою военно-патриотическую подготовку и содействовать Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям в обороне Украины, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, обеспечении государственной безопасности и защите государственной границы Украины».

Также, согласно законопроекту, «Добровольческий украинский корпус является юридическим лицом публичного права. Устав Добровольческого украинского корпуса утверждается Верховной Радой Украины по представлению командира Добровольческого украинского корпуса и Министерства обороны Украины».

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Кроме того, согласно законопроекту, ДУК находится в сфере управления Министерства обороны Украины. Министерство обороны Украины издает по предварительному согласованию с командиром ДУК обязательные к исполнению правовые акты.

«Добровольческий украинский корпус является внепартийной организацией. Деятельность политических партий в Добровольческом украинском корпусе, партийная агитация и пропаганда запрещаются», - говорится в тексте законопроекта.

Также Добровольческий украинский корпус имеет свой форменную одежду, флаг, герб, нашивку и иную символику, описание которых утверждается командиром Добровольческого украинского корпуса. Подразделения Добровольческого украинского корпуса могут иметь свои флаг, герб, которые утверждаются командиром ДУК.