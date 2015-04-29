Пользователи Google Maps обнаружили герб Украины вблизи границы с Россией (фото)
17:15, 29 апреля 2015Наука и IT
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Украинско-российскую границу теперь разделяет трезубец.
На Луганщине появилось изображение украинского герба / espreso.tv
На онлайн-картах Google на украинско-российской границе появился огромный герб Украины. Об этом сообщает Еспресо.TV.
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Координаты 48°15'39.2"n 39°59'45.9"e показывают, что недалеко от Изварино Луганской области зафиксирован новый географический элемент - изображение герба Украины.
espreso.tv
Ранее пользователи Google обнаружили на картах поисковика "картинку", на которой изображен маскот операционной системы Android, который специфическим способом поливает яблоко Apple.
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