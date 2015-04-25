Источник: Франция и Германия пытаются заблокировать заявление саммита Украина-ЕС

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в субботу в Брюсселе сообщил европейский дипломат.

"Они сейчас пытаются внести в текст заявления поправки, которые полностью нивелируют его содержание", - пояснил он ситуацию.

Читайте такжеПорошенко и Туск обсудили вопросы подготовки к саммиту Украина-ЕСПо словам дипломата, на это воскресенье, 26 апреля, срочно созывают заседание постоянных представителей (COREPER).

"COREPER соберется в воскресенье вечером и будет пытаться найти компромисс. Сейчас ваши (украинские дипломаты) прилагают все усилия, чтобы спасти ситуацию", - рассказал собеседник агентства.