Die Presse: Газпром – правильный противник, но ЕС выбрал неправильное оружие

Россия использует поставки газа для политических целей. Реакция на такие действия важна, но она должна проявиться в форме энергетического союза.

Об этом сообщает Якоб Цирм в своей статье «Газпром – правильный противник, но ЕС выбрал неправильное оружие», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse.

На прошлой неделе – Google, на этой неделе – Газпром. Комиссии ЕС и ее готовому к обороне комиссару по вопросам конкуренции, Маргрет Вестагер, ни один противник не кажется слишком большим. Но даже если эти недавние действия брюссельских защитников свободной конкуренции в любом случае можно одобрить с точки зрения европейских потребителей, то ситуация с российским газовым монополистом существенно отличается от случая американского IT-концерна.

Изначально случаи кажутся похожими. Здесь мощная интернет-компания, которая не слишком серьезно относиться к честности результатов поиска – по крайней мере, по обвинениям ЕС – и хуже размещает компании, с которыми не очень хорошо ладит. Там также мощная газовая компания, которая - опять же по обвинениям ЕС – несерьезно относится к справедливости своих цен и условий контракта и требует от стран, с которыми не очень хорошо ладит, оплаты по более высоким ценам и запрещает перепродажу газа. Две компании, которые, по мнению еврокомиссии, своими действиями нарушают европейское законодательство в рамках Союза. Две компании для комиссии по вопросам конкуренции.

Но такая точка зрения полностью оставляет без внимания очень важный момент: В то время как Google якобы злоупотребляет своей властью на рынке, чтобы получить экономическое преимущество над конкурентами, в случае Газпрома речь идет об экономике только в самом широком смысле. Если российский газовый гигант требует от стран Восточной Европы выплат по более высоким ценам и запрещает им реэкспорт российского газа в Украину, тогда речь идет исключительно о политике. То есть, должны быть наказаны те государства, которые, по мнению Москвы, «без разрешения» покинули свое место в восточной гегемонии и повернулись к Западу. Поэтому не менее важно, что эти бывшие члены СЭВ и Варшавского договора в настоящее время превратились в крупнейших критиков новых стремлений Кремля к созданию великой державы.

То, что Евросоюз реагирует на эту насильственную политику «синего пламени», - правильно, и это только приветствуется. То, что он делает это с помощью конкурентного права, на самом деле лучше, чем ничего - но далеко от оптимального подхода.

Даже если комиссар Вестагер в среду не уставала повторять, что в целом речь идет не о политическом вопросе, это одно. Поэтому и реакция должна быть соответственной, - в виде энергетического союза; эту идею бывший премьер-министр Польши и нынешний президент Совета , Дональд Туск, вынес на обсуждение примерно два года назад, но воплощают ее по-прежнему очень медленно.

За этим громоздким понятием скрывается конец национальным интересам, которые по-прежнему опираются на вопросы энергетики в Европе. Таким образом, в переговорах с Москвой должны быть объединены не только силы всех европейских потребителей газа. Даже при привлечении новых поставщиков в Европе есть острая необходимость единого подхода. Это видно на примере Туркменистана: страна уже давно рассматривается в качестве потенциального поставщика в регионе Каспийского моря. В настоящее время, туркмены по-прежнему полностью зависят от трубопроводной системы России, и поэтому они очень осторожны с планами новых газопроводов, которые могут разозлить Москву. Такие страны будут доверять только, когда будут знать, что у них есть сильный и надежный партнер в Европе.

Но это не так. В то время как в США или Китае главным является наиболее эффективное обеспечение достаточным количеством энергии, в ЕС по-прежнему остается пестрое разнообразие национальных предпочтений в энергетике. Все это дополнено большим количеством субсидий. Иногда для ядерной энергетики, иногда для биомассы или солнечной энергии.

Пока национальные государства защищают одиночные интересы, более слабые страны ЕС остаются уязвимыми для шантажа России.