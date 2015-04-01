Эксперты опубликовали карту террористической угрозы - Харьков в опасности

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

Особое внимание аналитики уделяют Харькову.

«Это вызвано тем, что данный регион находится в состоянии повышенной опасности и может стать для Москвы полигоном, где будет отработана модель невоенной дестабилизации, которая вызовет цепную реакцию на всем востоке и юге Украины»,– отмечает группа.

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Эксперты объясняют важность региона также тем, что с помощью дестабилизации Харькова Россия захочет «раскачать» значительную часть Украины.

«Надо понимать, что допустить дестабилизацию ситуации в Харьковском регионе – это значит запустить эффект домино и спровоцировать изменение баланса на всем Левобережье. Дополнительную подпитку получат пророссийские группы в соседнем Днепропетровске и Запорожье, что поставит под угрозу всю логистику АТО. Под угрозой окажется и все Причерноморье», - подчеркивают в «Информационном сопротивлении».