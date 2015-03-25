Социологи вывели индекс результативности российской пропаганды, Харьков и Одесса вызывают беспокойство

К такому выводу пришли социологи Киевского международного института социологии (КМИС), опросив 2013 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (не включая АР Крым), пишет Зеркало Недели.

По его результатам был выведен индекс результативности российской пропаганды (РРП).

"Индекс достигает максимального значения 100, если человек полностью согласен со всеми пятью утверждениями российской пропаганды и равен минимальному значению 0, если он не согласен ни с одним. Индекс для той или иной группы опрошенных равен максимальному значению 100, если все респонденты согласны со всеми пятью суждениями, и индекс равен минимальному значению 0, если ни один из опрошенных не согласен ни с одним из суждений", - объяснили в институте социологии, как рассчитывали показатель . Согласно результатам соцопроса, среднее значение индекса результативности российской пропаганды (РРП) по Украине равняется 26.

Читайте такжеПутин будет делать ставку на внутреннюю дестабилизацию Украины - российский оппозиционерНаиболее низкий уровень подверженности российской пропаганде в Западном регионе (индекс РРП =12) и в Центральном регионе (РРП =19). Немного выше значение индекса в Южном регионе (32). В Восточном регионе значение индекса в 4 раза выше, чем в Западном и составляет 48 пунктов. При этом, уровень подверженности зарубежной пропаганде в Харьковской и Одесской областях беспокоит социологов.

"Кроме Луганской и Донецкой (индекс 50) областей, которые очевидно являются проблемными, наибольшее беспокойство вызывают Харьковская (индекс 50) и Одесская (индекс 42) области. Как нам представляется, очень серьезная контрпропагандистская работа должна быть сосредоточена на Харьковской и Одесской областях", - предупреждают в КМИСе.

"Ядром пропаганды является квазилогическая цепочка - Майдан был организован американцами вместе с националистами, в результате майдана к власти пришли националисты, угрожающие русскоязычному населению Украины, Крым и Восток Украины были в опасности, Крым удалось защитить, включив его в состав России, а Восток восстал и хочет незавимости и гарантий безопасности, незаконно пришедшие к власти националисты начали войну со своим народом", - отмечается в исследовании.

Социологи напомнили, что в январе-феврале российским "Левада-центром" был проведен опрос среди россиян по данным ключевым вопросам, и он показали, что около 80% населения согласны с утверждениями, приведенными выше. Аналогичные вопросы были заданы украинцам.

Читайте такжеНаемник "ЛНР" из Кыргызстана заявил, что фашизм в Украине придумала российская пропаганда"Существенных различий по полу и возрасту нет, женщины (РРП=28) чуть больше подвержены влиянию российской пропаганды, чем мужчины (РРП=25), люди старше 70 лет (РРП=29) несколько больше подвержены влиянию чем в среднем по Украине (РРП-26). Образование тут тоже не имеет существенного влияния – лица с высшим образованием (РРП-24) лишь чуть меньше подвержены влиянию пропаганды, чем в среднем по Украине", - уточнили в КМИС.

Также социологи отмечают, что объем выборки в 2000 респондентов недостаточен для получения репрезентативных данных по каждой области Украины. Поэтому в КМИС прогнозируют провести еще один-два опроса по областям Украины, чтобы исследование стало более точным.