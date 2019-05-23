"Президент действует адекватно": Кравчук одобряет роспуск Верховной Рады

Первый президент Украины Леонид Кравчук отметил, что народ не доверяет парламенту.

Первый президент Украины Леонид Кравчук одобряет роспуск Верховной Рады нынешним главой государства Владимиром Зеленским и заявил, что Зеленский действует в интересах народа, поскольку украинский парламент имеет низкий уровень доверия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам сегодня в Киеве.

По словам Кравчука, Зеленский получил большую поддержку украинского народа на президентских выборах.

«73,2% доверия - это очень высокий процент и очень высокое доверие», - отметил он.

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Экс-президент отметил, что Зеленский «действует в соответствии со сложившейся ситуацией. Верховная Рада сегодня имеет рейтинг около 4-5%, народ не доверяет Верховной Раде, и в этой ситуации, считаясь с желанием украинского народа, президент действует адекватно».

«Что касается сопротивления - то оно и будет, конечно, но сопротивление надо преодолевать, потому что это интересы народа», - отметил Кравчук.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведения досрочных парламентских выборов.

21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

Сегодня, 23 мая, указ президента о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов опубликован в "Урядовом курьере".