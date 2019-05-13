Театр абсурда. В СБУ говорят, что продолжают расследовать "покушение" на Шокина (документ)

В ведомстве ответили на запрос УНИАН, но без каких-либо подробностей.

В Службе безопасности Украины продолжают расследовать покушение на бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, выстрелы в окна кабинета которого были произведены еще в 2015 году.

Об этом говорится в ответе начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка на информационный запрос УНИАН.

В частности, в СБУ напоминают, что факт совершения выстрелов в окно рабочего кабинета Шокина расследуется по ст. 112 Уголовного Кодекса Украины (посягательство на жизнь государственного деятеля).

«Сейчас продолжается досудебное расследование и принимаются все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на установление лица (лиц), совершившего указанные действия», - отмечается в документе.

В то же время, в СБУ не ответили на ряд вопросов, в том числе: «На какой стадии находится расследование по данному уголовному делу? Какие результаты были достигнуты в расследовании? Есть ли конкретные подозреваемые в совершении покушения? Если да, задержаны ли они? Когда дело будет направлено в суд?», отметив, что такая информация относится к сведениям, которые можно разглашать только с разрешения следователя или прокурора в определенном ими объеме.

На протяжении последних лет УНИАН несколько раз обращалось в СБУ с запросами о ходе расследования этого дела, которое до передачи в Киевское управление расследовало Главное следственное управление СБУ. 1 декабря 2016 года руководитель этого управления Григорий Остафийчук заявил, что на тот момент в деле о покушении на Шокина подозреваемых нет.

«Допрошены более тысячи человек, проведен ряд экспертиз - трасологических, баллистических и других. К сожалению, подозрение некому сообщать», - сказал он.

В контексте автомобиля, фигурировавшего в деле, Остафийчук добавил: «Возможно, мы сейчас делаем дурную работу, но прорабатываем всех, а это тысячи людей, которые являются владельцами двухсотых «Тойота Ленд Крузер» черного цвета», - отметил Остафийчук.

Также он пояснил, что, поскольку дело является фактовым, то сроки досудебного следствия не ограничены одним годом.

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1 декабря 2017 года в СБУ сообщили, что дело покушения на Шокина передано в Главное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области, и в рамках расследования уголовного производства проведены осмотры места происшествия и помещений, 8 следственных экспериментов, 12 судебных экспертиз (трасологических, баллистических, металлов и сплавов, автотехнических), допрошены более 1200 свидетелей. При этом в ответе на запрос было сказано: «Продолжается досудебное расследование и принимаются все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на установление лица (лиц), совершившего преступление. По состоянию на 13 декабря 2017 года основания для сообщения о подозрении отсутствуют».

13 марта 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выразил мнение, что открытое в 2015 году уголовное производство о покушении на бывшего генпрокурора Шокина не имеет юридических перспектив.

Бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак наоборот считает дело «покушения на Шокина», когда якобы выстрелы по кабинету генпрокурора совершил снайпер, использовавший тепловизор и «его целью было убийство генпрокурора», очень перспективным, о чем он написал на своей странице в Faceeook.

По его убеждению, дело - неординарное и очень интересное с точки зрения как «объекта посягательства», так и «механизма посягательства».

Комментируя слова Луценко о «нереальности» дела о покушении на убийство Шокина, Трепак, подчеркнул: «В то же время вполне реальным может оказаться дело об инсценировке такого покушения. По моему глубокому убеждению (и я об этом уже неоднократно публично говорил), дело о покушении на Шокина является суперперспективным, если его расследование развернуть на 180 градусов. Тогда расследование покажет, кто и для чего спланировал это «покушение», кто им руководил, кто его непосредственно реализовал, как организовывалось первичное его «раскрытие» и как осуществлялось пиар-сопровождение этого процесса на первоначальном этапе, когда генпрокурором был Шокин».

Трепак убежден, что «настоящее расследование этого дела может «засветить» не только интересные известные персоналии, которые причастны к указанному действу, но и наглядно показать механизмы осуществления политической власти, главную направленность деятельности правоохранительных органов и спецслужб, их прислужническую роль и уровень морального падения верхушки власти при президенте Порошенко».

Трепак предполагает, что «в случае реального расследования этого дела возникнет необходимость переквалификации содеянного - с посягательства на жизнь государственного деятеля (ст. 112 УК) на заведомо ложное сообщение о преступлении, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 383 УК) или другое подобное преступление».

В то же время на информационный запрос УНИАН к генеральному прокурору Луценко от 22 апреля 2019 года, в котором, среди прочего был вопрос: «Если покушение было ненастоящим, и в деле о его расследовании были фальсификации, то в случае подтверждения этого - кто, в каком виде и объеме и каким образом должен понести ответственность за нерациональное использование ресурсов СБУ и других правоохранительных органов, потраченных на его многолетнее расследование?», агентство на сегодняшний день ответ не получило.