Молчание спецслужб: кто заплатит за расследование "покушения на Шокина"?

Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал это событие самым громким и беспрецедентным преступлением за всю историю независимой Украины (видимо, прокурорская рубашка ближе к телу, раз ничего погромче Матиос припомнить не смог), но в обществе покушение на Шокина восприняли с изрядной долей скепсиса – многие посчитали его инсценировкой. По статье 112 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь государственного деятеля) было возбуждено уголовное дело, которое было передано в СБУ. Сразу же после этого «самое громкое и беспрецедентное дело в истории» и заглохло. Ни «беспрецедентность», ни «громкость» дела до сегодняшнего дня не дали ответов на вопросы: удалось ли хоть сколько-нибудь продвинуться следствию и есть ли вообще подозреваемые? Каков был мотив этой акции? В безопасности ли сейчас тот же Шокин?

«Скажите, есть ли подробности расследования покушения на Шокина?», - поинтересовался УНИАН у главы Службы безопасности Украины Василия Грицака на пресс-конференции в конце октября, буквально накануне второй годовщины «беспрецедентного преступления».

«Не готов ответить», - после некоторой заминки сказал глава спецслужбы, которая расследует этот инцидент. И, с подсказки пресс-секретаря, добавил: «Следствие идет».

Кроме того, Грицак пообещал, что о ходе расследования и его результатах будет подготовлена справка, и общественность «обязательно будет проинформирована». К сожалению, спустя почти месяц после этого, как главой СБУ было озвучено данное обещание, этой справки мы так и не дождались.

Но обещание на то и обещание (особенно, в украинской-то политике), поэтому 22 ноября УНИАН отправил в пресс-службу СБУ уже официальный запрос с просьбой все-таки сообщить, на какой стадии находится расследование покушения на Шокина, какие результаты достигнуты, проводятся ли сейчас следственные действия, имеются ли подозреваемые и задержанные, и когда дело может быть отправлено в суд.

Однако, вместо ответов на поставленные вопросы, с почтового ящика спецслужбы «sbu_public@ssu.gov.ua» УНИАН тут же получил письмо, уведомляющее, что этот электронный почтовый ящик предназначен для получения запросов на публичную информацию, а запрос информационного агентства является… письмом. Поэтому в СБУ предложили запрос отправить на другой электронный адрес – «sbu_cu@ssu.gov.ua» (он специально предназначен для писем граждан). В этот же день, 22 ноября, запрос ушел на «правильный» адрес и… ответа ждем до сих пор.

Не исключено, что игра Службы безопасности сначала в «дефиницию» (давайте подискутируем, что является запросом на публичную информацию, а что – письмом), а потом в «молчанку» (до сих пор УНИАН не получил ответ ни на один из запросов по делу Шокина) не случайна.

Возможно, у руководства СБУ изменились приоритеты, и, вместо поиска покушавшихся на жизнь тогдашнего генпрокурора, теперь нужно искать тех, кто покушается на государственный строй и разговаривает по телефону с Курченко. Но, скорее всего, следствие (или попытки продемонстрировать наличие такого следствия) по делу о покушении на Шокина просто уперлось в глухой угол, несмотря на, как говорил еще в декабре 2016 года руководитель Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, проделанную сотрудниками СБУ огромную «дурную работу».

Много шума из ничего

Действительно, поначалу расследование шло бодро. «Наши коллеги из СБУ сделали необходимые замеры, провели необходимые экспертизы, осмотрели территорию вокруг здания Генпрокуратуры, возможных домов, возможных мест... Провели все необходимые меры, сейчас эта информация ими анализируется, это делается не за день, не за два. И мы ждем скорее от них тех или других выводов», - с оптимизмом заявлял буквально через месяц после покушения работник Генпрокуратуры и ближайший соратник Шокина Владислав Куценко.

Еще через пару месяцев, в феврале 2016 года, руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил, что следствие по делу по факту покушения на генпрокурора «значительно продвинулось и уже собрана дополнительная доказательная база». «Но, к сожалению, не могу говорить о деталях, поскольку не имею разрешения следователя», - заинтриговал тогда представитель спецслужбы и уточнил, что о конкретных подозреваемых, точнее даже об их наличии, также рассказать не может.

А потом – наступила тишина.

Время от времени в СБУ сообщали, что следствие идет, а сроки расследования продлены. И только в начале декабря 2016 года, спустя больше года после покушения, руководитель Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук сообщил несколько важных деталей.

Оказывается, за это время было допрошено более тысячи человек и проведен ряд экспертиз. Следователи опросили местных жителей и узнали, что неподалеку от здания генпрокуратуры люди заметили подозрительную «Тойоту Ленд Крузер» черного цвета. Поэтому, по словам Остафийчука, «мы проработали все видеозаписи, которые были на территории Печерского района, установили автомобили, но, в силу качества видеосъемки, номера нам вытянуть не удалось».

Поэтому следователи спецслужбы начали вызывать на допросы всех владельцев черных «Ленд Крузеров» определенной марки, зарегистрированных в Украине. Многие из них живут не в Киеве, и подобный подход к расследованию причинил немало неудобств сотням граждан Украины – но, ради раскрытия «самого громкого» дела наши правоохранители были готовы на все.

Тем не менее, в итоге в СБУ с сожалением констатировали – они работают, затрачивают немало человекочасов на расследование – но пока следствие находится на том этапе, когда некому сообщить о подозрении.

Намеки на подозрения

Прошел еще год, но и сейчас, в декабре 2017-го, информации о расследовании от спецслужбы не добиться. Кроме того факта, что следствие все еще идет, и, очевидно, на него по-прежнему затрачиваются ресурсы спецслужбы страны, пребывающей в состоянии фактической войны.

Отсутствие новостей по столь резонансному и тяжелейшему преступлению, фактически сравнимому с покушением на главу государства, конечно, впечатляет. Ведь беспрецедентное расследование начиналось с беспрецедентной открытости (впервые за годы независимости): на следующий день после инцидента на место преступления, прямо в кабинет генерального прокурора, позвали огромное количество журналистов, телеоператоров и фотографов.

Заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос тогда перед телекамерами сообщил важные детали и высказал ряд интересных предположений.

В частности, Матиос заявил о том, что стреляли по кабинету в 21.52, когда в помещении проходило совещание Шокина с подчиненными, что выстрелов было три, что на место преступления моментально была вызвана оперативно-следственная группа СБУ и возбуждено уголовное дело. «Впервые в новейшей истории независимой Украины на таком уровне было совершено покушение на государственного деятеля. Указанное уголовное правонарушение классифицируется по статье 112 Уголовного кодекса Украины (покушение на государственного деятеля) и наказывается лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненным лишением свободы», - безапелляционно заявил тогда главный военный прокурор.

По словам Анатолия Матиоса, стрелок и его заказчики были хорошо осведомлены о расположении вещей и предметов в кабинете, в том числе месте нахождения самого генерального прокурора. Выстрелы были осуществлены из расчета на попадание в область туловища или головы. «И только наличие бронированного щита из стекла позволило избежать фактически смертельного действия», - констатировал Матиос и предоставил операторам и фотографам возможность отснять «пробоины» в стекле и направление отверстий от пуль.

Кроме того, Матиос рассказал, что в некоторых из близлежащих домов были сорваны навесные замки для беспрепятственного попадания на чердаки. И просил обратить внимание, что рядом, на улице Гусовского, находится ряд интересных помещений, среди которых помещения корпорации «Укрподшипник». «Посмотрите в Google или Википедии, кому оно принадлежит», - сказал Матиос, но почему-то сам не уточнил, что принадлежит оно влиятельным во времена правления Януковича братьям Клюевым. Зато подвел журналистов к окну и показал, где именно находится опасное для генпрокурора здание.

Главный военный прокурор заявил, что выстрелы могли быть произведены как из «Укрподшипника», так и из других зданий, в том числе с чердака находящейся рядом школы.

«Смертоносный» тепловизор

Но самое интересное предположение Матиоса, пожалуй, состояло в том, что, скорее всего, пуля была прицельно выпущена снайпером с использованием… тепловизора. Такой вывод главный военный прокурор сделал, во-первых, потому, что все шторы и роллеты в кабинете Шокина были закрыты. Значит, увидеть, кто именно находится в кабинете и в какой части кабинета, было невозможно. Во-вторых, второй и третий выстрел, по словам Матиоса, были сделаны уже тогда, когда генпрокурор поднялся из кресла и двигался по кабинету. Главный военный прокурор воюющей страны считал, что с помощью тепловизора можно видеть «сквозь стены» (и действительно, подобное «использование» тепловизоров встречается в некоторых голливудских боевиках, фильмах о Джеймсе Бонде и научно-фантастических телесериалах).

Версия о том, что снайпер целился с помощью тепловизора, тут же была раскритикована и специалистами, и не специалистами. В частности, одним из первых об этом заявил заявил основатель волонтерского фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега, одна из специализаций которого – снабжение украинских военных в зоне АТО тепловизорами. ««Мишень» была за окном и шторами. Тепловизор не работает через окна и шторы. Он показывает температуру стекла, может показать ваше тепловое отражение, но он никогда не покажет предметы за стеклом», - написал он в тот же день на своей странице в социальной сети Facebook.

Чтобы удостоверится, так ли это, корреспонденты УНИАН, через два года после покушения на генпрокурора, решили посмотреть, чем занимается в своем рабочем кабинете нынешний генпрокурор – Луценко, вооружившись новейшим тепловизором последней модели (такие есть на вооружении не всех армий НАТО. Опасный прибор нам одолжили в фонде «Вернись живым», дав протестировать его перед отправкой устройства на фронт). Мы почти не сомневаемся в компетентности Матиоса, но, увы, оказалось, что видеть свозь стекло это устройство действительно не в состоянии. Эксперимента ради мы «целились» в разные окна ГПУ с разных углов и сторон, но результат был один и тот же – тепловизор не позволял увидеть, что происходит в здании.

К слову, наше «прицеливание» сумел оценить охранник близлежащей школы (напомним, по версии Матиоса, покушение на Шокина вполне могло осуществляться также из этого здания). Как только мы появились на территории учебного заведения и направили объектив тепловизора в сторону генпрокуратуры, появился местный страж порядка и запретил вести на территории любые съемки, «пока не будет получено разрешение руководства школы». Ну, да ладно, может, это только с нами так строго, а ради покушения на Шокина руководство такое разрешение-то и выдало «снайперу».

А был ли мальчик?

Пока СБУ не дает ответа, удалось ли лучшим сыщикам спецслужб что-то нарыть после двух лет следствия, отметим, что ими несправедливо была отброшена версия об инсценировке покушения. Напомним, несмотря на то, что именно эту версию наиболее активно обсуждали украинцы, главный военный прокурор Анатолий Матиос ее упорно отрицал. Проводя «экскурсию» для журналистов в кабинете Шокина и пытаясь представить генпрокурора главным борцом с коррупцией, он, в частности, заявил, что не знает «таких смельчаков, которые хотели бы быть мишенью». Но если проанализировать высказанные Матиосом мессиджи, в его рассказе можно найти несколько нестыковок.

На первую – об использовании тепловизора – указали сразу.

Вторая нестыковка – заявление о том, что заказчик покушения был вхож в кабинет генпрокурора (и потому знал размещение предметов в нем). Нестыковка тут в сразу нескольких моментах: если это так, то снайперу человеку тем более должно быть известно, что стекла в здании ГПУ – бронированные. «Когда строилось новое здание ГПУ, максимально продумывались все детали обеспечения безопасности генпрокурора на рабочем месте – входы-выходы, система экстренной эвакуации, жесткая арматура, бронирование. И, разумеется, профессиональные снайперы просчитывали возможные углы обстрела, дальность полета пули, ее убойную силу, дистанции, с которых может вестись вероятный огонь», - заявил УНИАН на условиях анонимности эксперт по безопасности.

По его словам, стекла в здании генпрокуратуры способны выдержать выстрел крупнокалиберной снайперской винтовки со 100 метров. Поэтому выпущенная по окнам кабинета генпрокурора пуля могла пробить только фасадное – простое – стекло. За ним – до бронированного стекла – промежуток в несколько десятков сантиметров.

А это бронированное стекло является настоящим инженерным шедевром, оно состоит из многих слоев закаленного стекла высокой прочности, ламинированных упругими полимерными слоями. Это стекло проходит тестирование путем отстрела в него из пулемета с расстояния 50 метров бронебойно-зажигательных пуль. И должно выдержать попадание стольки пуль, чтобы человек, на жизнь которого возможно покушение, успел уйти в укрытие.

В этой связи, по мнению собеседника УНИАН, если заказчик покушения на Шокина, в силу в каких-то причин, мог упустить нюанс о пуленепробиваемых окнах, то любой профессионально подготовленный снайпер обязан был обратить на это внимание в первую очередь. Но, даже если предположить, что в кабинете одного из высших должностных лиц страны по какой-то причине не предусмотрена пулевая защита, профессионал не стал бы стрелять по закрытым окнам (а зимой окна, даже если они в принципе могут открываться, мало кто отворяет). Сквозь стекло стреляют киллеры только в художественных фильмах. Причина – траектория полета пули меняется даже после попадания в простое стекло, и обеспечить попадание в цель за окном с первого выстрела крайне маловероятно.

Наконец, если заказчик или исполнитель стрельбы по кабинету Шокина действительно посещал кабинет генпрокурора, то он не мог бы не заметить декоративные колонны между окнами и рабочим столом в кабинете руководителя ГПУ, которые делают прицеливание по мишени в помещении почти невозможным.

Таким образом, вывод напрашивается сам собой: стрельба по окнам кабинета генпрокурора была либо хулиганством, либо сознательной имитацией покушения. «Никто из профессионалов, которые максимально продумывают тактики операций, не стал бы делать «выстрел в никуда». Это настолько несерьезная ситуация, как стрелять из мелкокалиберной винтовки по танку, надеясь причинить вред экипажу», - резюмирует эксперт по безопасности.

Третья нестыковка, которая бросается в глаза, состоит в мотиве преступления – аргументации того, зачем кому-то нужно было покушаться на Шокина. Сколько бы Анатолий Матиос не пытался рассказывать, что Виктор Шокин – борец с коррупцией, к осени 2015 года генпрокурор в экспертной среде слыл, скорее, ее защитником. Этому, в частности, способствовала облетевшая весь мир скандально-криминальная история с задержанием с поличным высокопоставленных чиновников Генпрокуратуры с последующим изъятием у принадлежащих им сейфах больших сумм денег, холодного оружия и ювелирных изделий (задержанных прокуроров после стали называть «бриллиантовыми»). Напомним, именно Шокин добился, чтобы были наказаны те, кто санкционировал обыск у «бриллиантовых прокуроров», и те, кто его проводил. Среди уволенных оказались и сотрудники СБУ, включая экс-заместителя главы спецслужбы Виктора Трепака.

Более того, многие ключевые кредиторы Украины, включая США, увязывали финансовую помощь Украине с увольнением тогдашнего главы ГПУ. О котором журналисты вскоре прознали так же, что он, как и члены его семьи, имеют недвижимость в Чехии и, вероятно, чешское гражданство.

В этой связи, версия инсценировки покушения с целью отвлечения общественного внимания и защиты репутации Виктора Шокина (особенно, для западной аудитории в виде послов стран-партнеров, указывавших президенту и парламенту о бесполезности Шокина), вполне могла быть рабочей с самого начала. А если покушение на было ненастоящим, и в деле есть фальсификации, кто ответит за то, что огромные силы Службы безопасности использовались нерационально, на имитацию расследования имитации покушения? За чей счет банкет?

Именно этот вопрос УНИАН адресовал курирующему правоохранительные органы заместителю главы Администрации Президента Валерию Кондратюку. Несмотря на то, что нормативные сроки на предоставление ответа на информационный запрос УНИАН у АП вышли, нам все еще хочется получить на него ответ. Да и не только нам.

Николай Бабич