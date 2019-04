"С нетерпением ждем совместной работы": вице-президент США поговорил с Зеленским

Вице-президент США Майк Пенс поздравил с победой на выборах президента Украины шоумена Владимира Зеленского и отметил, что он вместе с президентом США Дональдом Трампом с нетерпением ожидают сотрудничества с его администрацией.

Об этом Пенс написал на своей странице в Twitter.

“Сегодня поговорил с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой. Дональд Трамп и я с нетерпением ожидаем совместной работы с его администрацией для поддержки сильной, демократической и процветающей Украины", – написал вице-президент США.

