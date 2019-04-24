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"С нетерпением ждем совместной работы": вице-президент США поговорил с Зеленским

10:03, 24 апреля 2019
Политика
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Майк Пенс / REUTERS

Вице-президент США Майк Пенс поздравил с победой на выборах президента Украины шоумена Владимира Зеленского и отметил, что он вместе с президентом США Дональдом Трампом с нетерпением ожидают сотрудничества с его администрацией.

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Об этом Пенс написал на своей странице в Twitter.

“Сегодня поговорил с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой. Дональд Трамп и я с нетерпением ожидаем совместной работы с его администрацией для поддержки сильной, демократической и процветающей Украины", – написал вице-президент США.

Как сообщал УНИАН, в Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. Согласно результатам обработанных ЦИК 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 541 тыс. 530 человек), за действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 человек). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.

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Теги: #Вице-президент США Майк Пенс#Владимир Зеленский