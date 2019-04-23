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Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО

21:42, 23 апреля 2019
Политика
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Йенс Столтенберг / REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что провел телефонный разговор с победившим во втором туре президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским.

Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Столтенберга, НАТО продолжит оказывать украинской стороне практическую и политическую поддержку.

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«Я поздравил его с победой и пригласил посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшее время», — написал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян дал победившему во второму туре президентских выборов в Украине Владимиру Зеленскому рекомендации по поводу общения с российский коллегой Владимиром Путиным.

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Теги: #НАТО#Столтенберг#Владимир Зеленский