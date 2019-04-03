КСУ обнародовал заключение относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Конституционный суд считает, что соответствующий законопроект соответствует требованиям части 2 статьи 157 Конституции Украины.

На сайте Конституционного суда Украины обнародовано заключение о признании конституционным законопроекта о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

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Как сказано в сообщении на сайте КСУ, 2 апреля суд предоставил заключение № 2-в/2019 в деле по конституционному обращению Верховной Рады относительно соответствия законопроекта о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (№ 9310-1) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

"Этим выводом Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)... таким, который соответствует требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

В КСУ отметили, что в законопроекте предлагается в части 2 статьи 133 Конституции слово "Днепропетровская" заменить словом "Сичеславская" и установить, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Предоставляя заключение относительно соответствия законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, КСУ исходил, в частности, из того, что предложенная в пункте 1 законопроекта изменение в части 2 статьи 133 Конституции касается собственного названия одной из областей Украины как единицы системы административно-территориального устройства Украины, не предусматривает отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина, не направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины, а следовательно, является таким, что соответствует требованиям части 1 статьи 157 Конституции Украины.

Пункт 2 законопроекта также не предусматривает отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина, не направлен на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины, а следовательно, является таким, что соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции.

"Конституционный суд Украины констатирует, что на время предоставления им этого заключения решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения по процедуре, определенной Конституцией, не принято, поэтому юридических оснований, которые бы делали невозможным внесение изменений в Конституцию Украины, нет", - говорится в сообщении.

Учитывая изложенное, Конституционный суд считает, что законопроект соответствует требованиям части 2 статьи 157 Конституции Украины.

В суде напомнили, что по статье 158 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который Верховная Рада Украины рассматривала, и закон не был принят, может быть подан в Верховную Раду Украины не ранее, чем через год со дня принятия решения относительно этого законопроекта (часть 1; ВР в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции Украины (часть 2).

"В заключении отмечается, что Верховная Рада Украины в течение года законопроект не рассматривала и в течение срока своих полномочий не изменяла положения части 2 статьи 133 Конституции Украины. Таким образом, законопроект соответствует требованиям статьи 158 Конституции Украины. Учитывая приведенное, Конституционный суд Украины констатирует, что законопроект соответствует требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Заключение Конституционного суда является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Напомним, согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой Украины только при наличии заключения Конституционного суда о соответствии инициативы требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада направила в Конституционный суд депутатский законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции (относительно переименования Днепропетровской области) (№ 9310-1).

В пояснительной записке к законопроекту, авторами которого являются свыше 160 народных депутатов, говорится, что территория нынешней Днепропетровской области "неразрывно связана с историей украинского козачества и его административно-военных центров - Сечей". "Сичеслав является вторым неофициальным названием Днепра, второй по рейтингу симпатий горожан", - говорится в тексте.

Депутаты заявляют, что предложенное ими название области "соответствует мировой и отечественной практике топонимической номинации, наиболее полно отражает историко-географические и социально-культурные особенности края".

Вместе с тем депутаты не поддержали направление в КСУ президентского законопроекта о переименовании области в Днепровскую.