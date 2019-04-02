КСУ разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую - СМИ

Официально заключение будет обнародовано 3 апреля.

Конституционный суд признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в КС.

Таким образом, суд разрешил Верховной Раде рассмотреть проект закона.

Официально заключение будет обнародовано 3 апреля.

Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии заключения Конституционного суда о соответствии инициативе требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.

После получения заключения КС парламент может принять в первом чтении такой законопроект не менее 226 голосами.

Читайте такжеВ Днепре поймали рисовальщика "рекламы" наркотиков

И только на следующей очередной сессии Верховная Рада может голосовать за него для принятия в целом. Для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена ​​Конституцией Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд Украины депутатский законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (№ 9310-1).

За включение и направление законопроекта на заключение КСУ проголосовали 240 народных депутатов из 356 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом, авторами которого являются более 160 народных депутатов, Днепропетровскую область предлагается переименовать в Сичеславскую.

В то же время депутаты не поддержали направление в КСУ президентского законопроекта о переименовании области в Днепровскую.

В то же время, в пояснительной записке к депутатскому законопроекту говорится, что территория нынешней Днепропетровской области "неразрывно связана с историей украинского казачества и его административно-военных центров - Сечей". "Сичеслав является вторым неофициальным названием Днепра, вторым по рейтингу симпатий горожан", - говорится в тексте пояснительной записки.

Депутаты заявляют, что предложенное ими название области "соответствует мировой и отечественной практике топонимической номинации, наиболее полно отражает исторически, географические и социально-культурные особенности края".