ДТЭК подписал меморандум с американской Baker Hughes о развитии газодобычи в Украине

Компания ДТЭК подписала меморандум с американской компанией Baker Hughes для развития газодобывающей отрасли Украины. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Мы подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU) с компанией Baker Hughes в прошлом месяце на конференции CERAWeek для поддержки развития добычи газа в Украине. Это партнерство объединяет технологии и глобальный опыт Baker Hughes с операционной экспертизой ДТЭК Нафтогаз", – говорится в нем.

Отмечается, что целью сотрудничества является раскрытие большего потенциала газовой отрасли Украины.

"В то время, когда энергетическая система Украины остается под прицелом, инвестиции в отечественную добычу газа – это не только вопрос снабжения. Это вопрос стабильности и построения более безопасного и надежного энергетического будущего", – подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова заключил стратегическое партнерство с американской Turbo Drill Industries (DBA "Scout") с целью внедрения передовых технологий бурения для повышения объемов добычи нефти и газа в Украине и укрепления энергетической безопасности государства.

