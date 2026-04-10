Marvel показал трейлер спецвыпуска 'Каратель: Последнее убийство'

Кинокомпания Marvel Entertainment показала трейлер специального выпуска "Каратель: Последнее убийство" (The Punisher: One Last Kill).

В этом проэкте Фрэнк Касл / Каратель будет пытаться найти новый смысл жизни за гранью бесконечной мести, однако неожиданная сила вновь втянет его в бой.

Главную роль вновь исполнил Джон Бернтал, который уже воплощал этот образ в сериалах "Сорвиголова" и "Каратель".

Также из оригинального шоу "Каратель" вновь вернется персонаж Кертиса Хойла в исполнении Джейсона Р. Мура – близкого друга Касла и бывшего разведчика. В спецвыпуске он будет появляться в виде галлюцинации.

Эпизод станет доступен 12 мая 2026 года на Disney+.

Изначально он должен был выйти одновременно со вторым сезоном сериала "Сорвиголова: Рожденный заново", премьера которого состоялась 24 марта 2026 года, однако в итоге его решили выпустить через неделю после выхода финального восьмого эпизода.

Кроме того, в конце июля 2026 года персонаж Карателя также появится в фильме "Человек-паук: Совершенно новый день".

