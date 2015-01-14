Парламент планирует усилить ответственность за военные преступления

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 238 народных депутатов из 308, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 402–405, 407–411, 413, 418–421, 425, 426, 428, 435 Уголовного кодекса Украины, установив более строгую ответственность за военные преступления, предусмотренные указанными статьями УК, если они совершены не только в условиях военного положения, но и в условиях особого периода, под которым понимается период, охватывающий время мобилизации, военное время и частично восстановительный период по окончании военных действий.

В частности, это статьи о невыполнении приказа, неповиновении, сопротивлении начальнику, дезертирстве, бездеятельности военной власти и о незаконном использовании символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла и злоупотреблении ими.

Читайте такжеДепутатам не понравился правительственный законопроект о наказании за кражу газаКроме того, в статью 419 вносятся изменения, согласно которым нарушение правил несения пограничной службы лицом, входящим в состав наряда по охране государственной границы Украины, если это повлекло тяжкие последствия и было совершено в условиях особого периода, в том числе военного положения или в боевой обстановке, - карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. В настоящее время положение о совершении этого нарушения в условиях особого периода, в том числе военного положения или в боевой обстановке отсутствует.