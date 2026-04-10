Семья Остапчуков покидает Украину: пара объявила о переезде в Канаду

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук собирается эмигрировать в Канаду вместе с семьей. Об этом в своем Instagram заявила его жена, блогер Катерина Остапчук.

"Как вы знаете (или нет), мой муж – резидент Канады, а еще у него там живут старшие дети, поэтому сейчас переезд туда нам кажется закономерным и логичным. Всем сердцем любим Украину и Киев, но нужно думать не только о себе, но и о Тимофее", – сообщила она.

Блогерша отметила, что о переезде они начали думать около года назад.

"Эмиграция – это тяжелый шаг, поэтому лично я находила 1091 причину, чтобы оттянуть его", – написала жена Остапчука и отметила, что не воспринимает это решение как окончательное.

Переезд пара планирует уже в ближайшее время – в июне, а сам Владимир Остапчук не прекратит работу ведущим и будет работать на мероприятиях в Европе.

Также Екатерина рассказала подписчикам, что сначала они будут жить в Монреале, а через некоторое время переедут в Торонто.

В связи с переездом семья продает часть имущества, в первую очередь автомобили.

