Эти китайские знаки Зодиака вскоре вырвутся из затяжной 'черной полосы'

Трудные времена для четырёх знаков китайского Зодиака подойдут к концу 11 апреля 2026 года. Суббота проходит под энергией Дня Завершения Деревянного Кролика, что усиливает вероятность окончательного закрытия старых проблем и ситуаций, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

В такие моменты человек часто ощущает усталость и желание всё отпустить. Может казаться, что единственный выход – сдаться. Однако энергия этого дня говорит не о поражении, а о естественном завершении цикла. Это время, когда приходит внутреннее решение поставить точку и двигаться дальше.

11 апреля представители этих знаков смогут отпустить то, что долго удерживало их в напряжении. Важно либо честно встретиться с проблемой, либо окончательно оставить её позади. В любом случае ситуация подходит к финалу, и появляется ощущение освобождения и перехода на новый этап.

Кролик

Период эмоционального напряжения, который вы переживали, постепенно завершится 11 апреля. Беспокойство и бессонные ночи сменятся ощущением спокойствия и внутреннего равновесия. Станет ясно, насколько сильно страхи сдерживали вас.

В этот день приходит готовность отпустить прошлое и перестать контролировать то, что уже невозможно изменить. Как только вы позволяете себе это, напряжение уходит, и появляется лёгкость. Энергия дня помогает обрести ясность и эмоциональное освобождение, позволяя окончательно закрыть старую ситуацию.

Собака

Для вас этот период связан с завершением сложных и односторонних связей. 11 апреля может прийти осознание, что вы слишком долго оставались в ситуации, которая приносила больше боли, чем пользы.

Разрыв или дистанцирование воспринимается не как потеря, а как защита себя. Вместе с этим уходит чувство вины, а на его место приходит облегчение. Становится ясно, что отношения, основанные на односторонней поддержке, больше не имеют места в вашей жизни.

Бык

Ваша природная преданность часто удерживает вас в ситуациях дольше, чем это необходимо. Однако 11 апреля появляется ясность: не всё нужно сохранять любой ценой.

Вы начинаете видеть, что некоторые обязательства, работа или модели поведения не ведут вас вперёд. Исчезает давление необходимости постоянно доказывать свою ценность. Вместо этого приходит готовность отпустить иллюзии контроля и больше доверять себе и внутренним решениям.

Крыса

Ваш аналитический ум долго удерживал вас в постоянном внутреннем напряжении. Но 11 апреля этот поток мыслей начинает стихать.

Вы выходите из замкнутого круга переживаний и получаете ощущение ментальной свободы. Становится легче слышать себя без лишнего шума и сомнений. Благодаря способности анализировать ситуацию вы находите выход, и проблема теряет свою силу, оставляя ощущение завершённости и ясности.

Вас также могут заинтересовать новости: