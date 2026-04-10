США внезапно подняли в небо 'самолет Судного дня'

Учебные полеты самолета E-4B Nightwatch над Небраской совпали с новой волной геополитической напряженности и вызвали предположения о повышенной боевой готовности США.

Воздушный командный пункт E-4B Nightwatch ВВС США, известный как "самолет Судного дня", совершил серию тренировочных полетов над авиабазой Оффатт в штате Небраска, включая многократные круги и посадки с немедленным взлетом, пишет IDR.

По данным отслеживания полетов, самолет вылетел 6 апреля 2026 года и выполнил как минимум шесть круговых маневров в районе базы, после чего продолжил полет в сторону соседних районов. Такие операции включают отработку "touch-and-go" – коротких посадок с немедленным взлетом, которые используются для поддержания готовности экипажа к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

E-4B Nightwatch известен как "самолет Судного дня" – воздушный командный центр, созданный для работы в случае ядерного конфликта или потери наземной инфраструктуры управления. Он базируется на модифицированном Boeing 747 и оснащен системами защиты от электромагнитного импульса, способного вывести из строя электронику после ядерного взрыва.

Видео дня

Одной из ключевых функций самолета является обеспечение связи со стратегическими силами США, включая подводные лодки с баллистическими ракетами. Для этого используется специальная антенна, которая позволяет передавать сигналы на очень низких частотах, способных проникать под воду.

Военные подчеркивают, что подобные полеты являются стандартной частью подготовки экипажей и не свидетельствуют о боевом развертывании. По крайней мере один E-4B постоянно находится в состоянии готовности к немедленному взлету.

В то же время учебный вылет состоялся на фоне напряженной международной ситуации, в частности обострения на Ближнем Востоке и дискуссий вокруг Ормузского пролива.

