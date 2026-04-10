США внезапно подняли в небо 'самолет Судного дня'

Воздушный командный пункт E-4B Nightwatch ВВС США, известный как "самолет Судного дня", совершил серию тренировочных полетов над авиабазой Оффатт в штате Небраска, включая многократные круги и посадки с немедленным взлетом, пишет IDR.
По данным отслеживания полетов, самолет вылетел 6 апреля 2026 года и выполнил как минимум шесть круговых маневров в районе базы, после чего продолжил полет в сторону соседних районов. Такие операции включают отработку "touch-and-go" – коротких посадок с немедленным взлетом, которые используются для поддержания готовности экипажа к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.
E-4B Nightwatch известен как "самолет Судного дня" – воздушный командный центр, созданный для работы в случае ядерного конфликта или потери наземной инфраструктуры управления. Он базируется на модифицированном Boeing 747 и оснащен системами защиты от электромагнитного импульса, способного вывести из строя электронику после ядерного взрыва.
Одной из ключевых функций самолета является обеспечение связи со стратегическими силами США, включая подводные лодки с баллистическими ракетами. Для этого используется специальная антенна, которая позволяет передавать сигналы на очень низких частотах, способных проникать под воду.
Военные подчеркивают, что подобные полеты являются стандартной частью подготовки экипажей и не свидетельствуют о боевом развертывании. По крайней мере один E-4B постоянно находится в состоянии готовности к немедленному взлету.
В то же время учебный вылет состоялся на фоне напряженной международной ситуации, в частности обострения на Ближнем Востоке и дискуссий вокруг Ормузского пролива.