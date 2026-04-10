Неожиданное появление: в шоу 'Я люблю Украину' появится новый ведущий 'Караоке на майдане'

В это воскресенье телеканал ТЕТ приглашает зрителей отпраздновать Пасху в кругу самых близких. В специальном выпуске проекта "Я люблю Украину" вас ждет особая атмосфера, наполненная теплом, надеждой и нерушимыми традициями. Вместе со звездными участниками мы будем делиться семейным уютом, вспоминать обычаи празднования и просто дарить друг другу искренние улыбки.

Состав команд в этот вечер действительно впечатляет: к соревнованиям присоединятся Тимур Мирошниченко, Оля Цибульская и Хас. Настоящей сенсацией станет появление легендарного Игоря Кондратюка – это его первое участие в крупном развлекательном телешоу за последние годы. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Этот выпуск скрывает секрет, которого ждала вся страна. Именно среди участников праздничного эфира зрители увидят того, кто станет новым лицом обновленного "Караоке на майдане". Кто именно примет легендарную эстафету – станет известно уже в этот понедельник на официальных страницах и в эфире телеканала ТЕТ, но первые подсказки можно найти уже во время просмотра.

Отдельным украшением выпуска стал образ ведущей Даши Петрожицкой. Она появится в изысканном белоснежном наряде с акцентной красной вышивкой, который идеально сочетает современные тренды и глубокое уважение к украинскому этно-стилю. Такой праздничный облик придает особую торжественность, настраивая каждого на волну светлого праздника.

В этом сезоне команда проекта поражает новыми раундами. Помимо душевных бесед, они подготовили и азартную яичную рулетку под названием "Яйца судьбы". Участники будут крутить барабан, который определит, сколько яиц им придется разбить о собственную голову. Тот, кому достанется сырое яйцо – мгновенно выбывает из игры. Эта ожесточенная и забавная битва на выбывание будет держать интригу до последней секунды.

Несмотря на сложные времена, Пасха всегда остается символом победы света. Проведите этот день вместе с ТЕТ, чтобы зарядиться позитивом и почувствовать уют настоящего украинского праздника.

Смотрите праздничный выпуск "Я люблю Украину" уже в это воскресенье в 19:00 на телеканале ТЕТ.

