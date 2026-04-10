Украина расширяет сотрудничество с Westinghouse: РАЭС внедрила американское топливо для реакторов

Украинская делегация атомщиков посетила производственные мощности Westinghouse Electric Company в Швеции, где изготавливается топливо для реакторов атомных электростанций Украины. Целью визита стала инспекция выполнения контракта на поставку топлива для реакторных установок Ровенской АЭС, а также углубление сотрудничества, что будет способствовать переходу украинской энергетики от российского ядерного топлива к западным технологиям.

В состав делегации вошли представители украинской атомной отрасли, в частности специалисты Ровенской АЭС во главе с генеральным директором Тарасом Ткачем.

Ровенская АЭС имеет свою специфику – наличие реакторов малой мощности типа ВВЭР-440. На протяжении десятилетий для них не существовало альтернативы российскому ядерному топливу, поэтому энергоблоки №1 и №2 станции до 2023 года работали исключительно на нем.

Видео дня

В то же время курс на усиление энергонезависимости Украина взяла еще до полномасштабного вторжения. В рамках программы диверсификации ядерного топлива в сентябре 2020 года был подписан контракт с Westinghouse Electric Company на поставку топливных сборок для реакторов типа ВВЭР-440. А уже в сентябре 2023 года первая партия топлива была загружена в реактор энергоблока №2 Ровенской АЭС.

"Это стало историческим событием, ведь проект по внедрению американского топлива на энергоблоке с реактором типа ВВЭР-440 был реализован впервые в мировой атомной отрасли. В чрезвычайно сжатые сроки – за полтора года – специалисты Westinghouse Electric Company совместно с инженерами "Энергоатома" и Ровенской АЭС выполнили работу, рассчитанную на шесть–семь лет. Это настоящий инженерный подвиг", – отметил генеральный директор Ровенской АЭС Тарас Ткач.

По состоянию на 2026 год ядерное топливо Westinghouse частично или полностью используется на всех энергоблоках Ровенской АЭС.

По словам Ткача, следующим этапом сотрудничества станет внедрение 18-месячного топливного цикла и повышение мощности энергоблоков. В условиях дефицита электроэнергии это решение имеет стратегическое значение для стабильности энергосистемы Украины и обеспечения потребностей экономики.

"В Швеции мы подробно ознакомились с полным циклом производства топлива Westinghouse Electric Company – от создания топливной матрицы до финальной упаковки и подготовки сборок к отгрузке. В настоящее время наша совместная работа сосредоточена на разработке новых топливных сборок, которые будут рассчитаны на работу в течение 18-месячного топливного цикла, а также обеспечат работу наших энергоблоков ВВЭР-1000 на повышенном уровне мощности. Важным этапом в реализации этих намерений станет изучение опыта европейских коллег, которые уже находятся на стадии перехода на удлиненный топливный цикл. В отличие от европейских АЭС, которые переходят на новый цикл с топливом российского производства, Ровенская АЭС намерена успешно пройти этот путь, используя топливо Westinghouse", – сообщил после поездки генеральный директор Ровенской АЭС.

Справка

Westinghouse Electric Company – ведущая американская компания в области ядерной энергетики. Основанная в 1999 году, она является мировым лидером в производстве ядерных реакторов и топлива. Компания имеет три основных завода по производству ядерного топлива в США и Европе, каждый из которых специализируется на определенных типах реакторов и этапах производства. На сегодняшний день Westinghouse играет ключевую роль в диверсификации поставок ядерного топлива для украинских АЭС (ВВЭР), существенно уменьшая зависимость Украины от российского топлива.

