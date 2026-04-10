'Мятеж': вышел трейлер нового боевика с Джейсоном Стейтемом

Кинокомпания Lionsgate показала первый трейлер нового боевика с признанным мастером жанра Джейсоном Стейтемом ("Гнев человеческий", "Механик", "Пчеловод", "Убежище", франшизы "Перевозчик", "Форсаж", "Неудержимые") в главной роли.

В экшн-триллере "Мятеж" (Mutiny) совместного производства Великобритании и США Стейтем сыграет бывшего спецназовца и офицера нью-йоркской полиции Коула Рида, который теперь работает в частной охране. Когда же его обвиняют в убийстве его друга, тайского миллиардера Тибу, в поисках настоящего убийцы он сталкивается с международным заговором.

Помимо Стейтема в фильме задействованы Аннабелль Уоллис ("Люди Икс: Первый класс", "Проклятье Аннабель", "Мумия", сериал "Острые козырьки"), Джейсон Вонг ("Джентльмены", "Гнев человеческий"), Арнас Федаравичус (сериалы "Последнее королевство", "Колесо времени", "Белый лотос"), Роланд Мюллер ("Мотылек", "Небоскреб", "Рыцари справедливости") и другие.

Снял картину французский режиссер и сценарист Жан-Франсуа Рише ("Нападение на 13-й участок", "Враг государства № 1", "Рейс").

Основные съемки фильма проходили осенью 2024 года в Лондоне.

Фильм выйдет в мировой прокат 21 августа 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: