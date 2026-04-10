Победительница 'Холостяка' на 9-м месяце беременности вышла на связь с тревожным заявлением

Инна Белень готовится стать мамой впервые.

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", блогер Инна Белень, которая готовится стать мамой впервые, сообщила о плохом самочувствии.

"Сегодня я проснулась и поняла, что не могу сразу встать, потому что вся набухшая (очень сильно). Написала врачу - еду проверять белок", - отметила инфлюенсер в Instagram в stories.

Белень дала понять, что самочувствие ее тревожит уже не первый день.

"Лучше проверить, чтобы исключить преэклампсию (серьезное осложнение второй половины беременности). Ибо и голова болит в последнее время, вы же видели, я немножко сонная муха", - добавила блогер.

Напомним, на днях Инна Белень поделилась важной датой в жизни и рассекретила, на сколько килограммов поправилась за время беременности:

"Сегодня ровно 37 недель. Малышка официально доношена. И это тот момент, когда понимаешь, что встреча может произойти когда-либо".

До этого Белень заявляла, что попала в больницу с пневмонией:

"Госпитализация, потому что из Львова я приехала не сама. Из Львова я привезла левостороннюю пневмонию. Не спрашивайте, как, я даже не болела".

