Известная украинская актриса рассекретила беременность и показала нежные фото

Мила Сивацкая вместе с мужем выехала из Украины во время войны.

Украинская актриса Мила Сивацкая сообщила о первой беременности. Радостной новостью девушка поделилась в своем Instagram. Она опубликовала фото и видео, на которых видно ее округлившийся животик.

"+1", - подписала актриса обнародованное видео.

А в подписи к фото она отметила:

"И так начинается новая глава".

В комментариях Сивацкую засыпали поздравлениями и комплиментами.

Напомним, как писал УНИАН, актриса Мила Сивацкая вместе с мужем Сергеем во время войны выехала за границу. Супруги поселились в Барселоне, Испании.

"Мы рассматривали три города и в каждом хотели пожить месяц. Первой была Барселона, но дальше уже никуда не поехали. Для меня главными критериями были: погода, люди, движуха во всех смыслах. Я не представляю себя в Италии или Франции, мне по вайбу не заходит Германия, а все, что по душе, требует от тебя сразу действовать и заходить в финансовую рабочую гонку, а мне просто хотелось понять, что я хочу дальше. Испания в этом плане просто 10 из 10", - писала она.

Сивацкая также заверяла, что ее возлюбленный пересек границу по закону.

Мила Сивацкая - украинская актриса, модель и телеведущая, которая начала карьеру еще в детстве. Широкую популярность получила благодаря роли в фильмах "Последний богатырь", а также участию в сериалах, включая "Крепостная".

