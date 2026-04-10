'Интерпайп' присоединился к строительству оффшорной ВЭС в Северном море

Украинская промышленная компания "ИНТЕРПАЙП" присоединилась к очередному европейскому проекту в сфере альтернативной энергетики – морской ветровой электростанции (ВЭС) у берегов Великобритании.

Как сообщает компания, строительство этой ветроэлектростанции, расположенной в 69 километрах от побережья графства Саффолк, находится на финальной стадии – установке турбин.

Трубы "Интерпайп" уже использовались при сборке опор для будущих "ветряков". Продукция компании служит в качестве системы причалов у опор ветровых турбин, где смогут швартоваться лодки обслуживающего персонала. Всего для этого проекта было изготовлено и отгружено почти 2500 тонн труб различных размеров.

"Особенность труб для этого заказа заключается в толщине стенок и необходимости соблюдения геометрических параметров, а также в требованиях к устойчивости металла к коррозии в морской среде. Для нас очень важно соответствовать ожиданиям клиентов и конечных пользователей", – говорит Хорхе Руис, менеджер "Интерпайп" по продаже труб на рынки Европы.

Запуск проекта новой оффшорной ВЭС запланирован на конец 2026 – начало 2027 года. Станция будет производить не менее 1,4 ГВт-ч энергии и сможет обеспечивать электричеством более 1,3 миллиона домовладений.

