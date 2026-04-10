Звездная пара украинских спортсменов покрестили дочь: трогательные кадры

Важной новостью счастливые родители поделились в Instagram.

Пара известных украинских спортсменов – легкоатлетка Марина Бех-Романчук и ее муж, пловец Михаил Романчук – покрестили дочь Софию. В совместном посте в Instagram они поделились серией фотографий с церемонии.

"Крещение нашего маленького ангелочка", – подписала фотографии Марина Бех-Романчук.

На фото можно увидеть купель с водой, священника, а также то, как малышке стригут волосы и как выглядит сама дочь пары – они не стали скрывать ее лицо.

Отметим, что пара поженилась осенью 2018 года. Дочь София родилась в феврале 2026 года.

В августе 2025 года Марина Бех-Романчук заявила о приостановке спортивной карьеры из-за эмоционального истощения и дисквалификации. Она еще не знает, вернется ли в спорт.

"Я очень благодарна за свою карьеру. Она была сложной, но я все равно считаю ее успешной. Она принесла мне очень много положительных эмоций. Можно ли сказать, что я заканчиваю карьеру? Мне трудно это сказать", – отмечала легкоатлетка.

В начале 2026 года о завершении карьеры объявил ее муж Михаил Романчук.. В своем активе спортсмен имеет серебряную и бронзовую медали, которые он завоевал на Олимпийских играх в 2020 году.

