Мировые цены на горючее снова начали расти, - Куюн

После нескольких дней стабилизации на мировом рынке нефтепродуктов котировки снова демонстрируют стремительный рост. Поставщики предвидят дефицит ресурса из-за продолжения войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"Недолго музыка играла… Свежие котировки дизтоплива: Средиземноморье – $1384,00 (+87,25), Северо-Запад – $1415,75 (+145,00). Кроме того, все без исключения поставщики, которые продают нам топливо, повысили свои премии, что является признаком проблем с будущим поиском ресурсов", - сообщил Сергей Куюн.

Продолжение роста цен свидетельствует о том, что поставщики не сильно верят в быстрое завершение проблем на Ближнем Востоке, объясняет эксперт.

Видео дня

Поскольку Украина импортирует горючее из Европы, есть риск дальнейшего роста цен на стелах АЗС.

Ранее сообщалось, что после объявления перемирия в Иране рост цен на нефтепродукты остановился на несколько дней.

Также сообщалось, что в Украине цены на бензин и дизтопливо подорожали значительно меньше, чем в Европе.

