Тополя честно ответила, общается ли она с бывшим мужем

О разводе звездной пары стало известно в начале декабря 2025 года.

Украинская певица Елена Тополя ответила на вопрос о том, общается ли она сейчас со своим бывшим супругом, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей, с которым воспитывает троих детей.

"Я не могу комментировать больше, чем мы уже писали", - отметила певица в беседе с ведущей Катериной Осадчей, говоря о разводе в целом.

На вопрос о том, была ли Тополя на последнем концерте "Антител", исполнительница заявила, что не была:

"Я отвезла детей и уехала домой убирать".

А говоря о том, общаются ли экс-супруги в целом, певица дала понять, что у них лишь одна тема для обсуждений:

"По детям мы общаемся, конечно".

Елена Тополя - развод с лидером группы "Антитела"

Напомним, как писал УНИАН, о том, что украинские артисты Тарас и Елена Тополя развелись после двенадцати лет брака, стало известно в начале декабря 2025 года.

"Мы расстаемся. Это взвешенное решение нас обоих. С большой взаимной благодарностью за все, что прошли и создали вместе! Это ценно, это никуда не исчезнет, никогда, потому что было создано в любви. С ответственностью и любовью к нашим детям, мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные страницы жизни. Уже не как муж и жена, но как партнеры в воспитании детей", - говорилось в их совместном заявлении.

