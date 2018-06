Forbes: Путин игнорирует протест олигархов против его "священной войны" и политики

Пол Родерик Грегори в своей статье, которая называется «Путин игнорирует протест олигархов против его «священной войны» и политики», опубликованной на сайте Forbes.com, пишет, что русские олигархи дали понять, что они не довольны «священной войной» Путина с Украиной и Западом, которая стоила им четверти их богатства. Путина это не впечатлило. Он знает, что может уничтожить любого из них, поскольку под его контролем находятся все силовые структуры. Но является ли такая уверенность Путина оправданной?

Выдающийся политолог Брюс Буэно де Мескита придумал теорию «селектората». Он писал, что в политических системах, как тоталитарных, так и демократических, есть группа тех, кто «выбирает» руководство страны. Селекторат может быть широким, как, например, в США, где миллионы людей отдают свои голоса на президентских выборах; а может быть узким, как в Китае, где внутренняя группа партийных чиновников выбирает новых лидеров Коммунистической партии за закрытыми дверями.

Заменить Бориса Ельцина Владимиром Путиным решил сам Ельцин, его семья и олигархи, приближенные к нему. В течение 15 лет своего правления Путин, видимо, удовлетворял российский теневой селекторат, во всяком случае, до этого времени. Название шокирующей биографической книги о Путине, написанной Кареном Давишей – «Клептократия Путина: Кто владеет Россией» – указывает на то, что российский селекторат включает в себя не только Путина. Он владеет Россией совместно с высокопоставленными правительственными чиновниками и олигархами, в основном из его ближайшего окружения, и началось это все еще тогда, когда он был заместителем мэра Петербурга.

Те, кто наблюдают за Россией, неохотно вспомнили о кремлинологии. Мы должны внимательно изучить намеки и трудноуловимые признаки того, кто в России наверху, а кто внизу. Мы даже не знаем, кто входит в российский селекторат, и как он работает. В России есть подобие выборов, но избиратели должны выбирать между кандидатами, которых власти разрешат включить в список. Можно предположить, что селекторат разделен между группами бизнес-олигархов и представителями так называемых силовых министерств. А может линия раскола проходит между теми, кто служил в КГБ, и теми, у кого нет КГБистского прошлого? Это тайны, которые скрывает путинская Россия, и которые должно разгадывать новое поколение кремленологов.

В отличие от своего советского предшественника, у российского селектората нет необходимости бездумно придерживаться «единой партийной линии». В России звучат разные голоса, некоторые – громко, но большинство еле слышно: либералы, попавшие в немилость, могут выражать свое мнение в социальных сетях и на научных конференциях, но все знают, что они давно уже не являются частью селектората. Экономические советники Путина, как, например, бывший министр финансов Алексей Кудрин, могут критиковать экономическую политику Путина на таких известных мероприятиях, как форум в Давосе. Мы не знаем, исключают ли их после такой критики из селектората, но некоторые все равно выражают свое мнение.

Критиковать экономическую политику – это одно дело, но совсем другое дело, когда правительственные элиты не соглашаются с базовыми принципами политики Путина. Когда это происходит, над этим стоит серьезно задуматься.

13 января 85-летний Евгений Примаков выступил на собрании элитного «Меркурий-клуба» (президентом которого он является) в Москве. Примаков работал в кабинете министров при Горбачеве и был уважаемым министром иностранных дел, а также возглавлял организацию, ставшую преемницей КГБ при Ельцине. Он был и премьер-министром России в 1998-1999 гг., когда экономика страны снова начала расти. Его речь не была похожа на допустимую болтовню либерала на интернет-телеканале. Примаков – уважаемая фигура среди консервативной правящей элиты – он обращался к таким же, как он, и он не был доволен тем, как Владимир Путин правит Россией.

Речь Примакова стала очень популярной в России, но в западной прессе почти никто не обратил на нее должного внимания. Примечательно, что российская пресса пренебрегла речью, но не запретила ее публикации: она была перепечатана в Russia Beyond the Headlines, регулярно издаваемом специальном дополнении к New York Times, под провокационным заголовком «Россия не может придерживаться курса на самоизоляцию». В информационном письме клуба «Валдай» от 19 января также была опубликована речь Примакова. (Клуб «Валдай» был создан Путиным для проведения регулярных встреч с представителями зарубежных деловых кругов и политических лидеров, которые его поддерживают).

Публикация речи Примакова говорит мне о том, что некоторые влиятельные представители российской элиты хотят, чтобы слова Примакова были услышаны, и что Путин не предпринимает срочных мер, чтобы запретить ее. Путин, похоже, позволяет своим коллегам, которые не согласны с ним, немного критиковать его.

Российская пресса и интернет справедливо характеризуют речь Примакова, как призыв бюрократического и олигархического класса к Путину, чтобы он изменил свой курс. Появлялись даже предположения о том, что было бы неплохо, если бы Россией управляло совместное правительство Путина-Примакова.

В своем выступлении Примаков был осторожен, чтобы его речь не стала прямым вызовом для Путина. Большая часть его выступления была посвящена скучным реформам по децентрализации, но между строк была критика, иногда жесткая, в отношении внешней и внутренней политики Путина. Речь Примакова в 12 пунктах:

1. Несмотря на обещания диверсифицировать экономику, основанную на энергоресурсах, не было достигнуто никакого прогресса в уменьшении зависимости от нефти и газа, хотя у России была четверть века на то, чтобы найти решение. (Он не сказал, что 15 из 25 этих «потерянных» лет Россия находилась под властью Путина).

2. Российская экономика может развиваться дальше только за счет децентрализации, при которой региональные и муниципальные власти смогут сами принимать решения о распределении имеющихся бюджетных ресурсов. Примаков завуалировано критиковал концепцию Путина о вертикали власти, с помощью которой Кремль контролирует абсолютно все за счет региональных властей.

3. Россия должна отказаться от политики «самоизоляции», которая наносит вред ее экономике. Примаков считает, что в ближайшее время санкции не отменят, и цена на нефть будет оставаться низкой в связи с изменениями в США и ОПЕК. Изолированная Россия – это второсортная Россия, несмотря на утверждения Путина об экономическом успехе благодаря самодостаточности.

4. Россия (Путин) должна сделать паузу в своих грандиозных проектах по бурению в Арктике; дорогостоящая разведка арктических нефтегазовых месторождений больше не имеет смысла в экономическом плане, когда мировые цены на энергоносители такие низкие. Вместо этого Россия должна продолжать добывать энергоресурсы на суше в восточной Сибири.

5. Грандиозные планы по развитию инфраструктуры, например, строительство моста, соединяющего Россию и Крым, не были основаны на конкретных правительственных решениях. Примаков отмечает, что разговоры о возрождении инфраструктуры пустые. Это «просто слова для телевизионных шоу».

6. «Уличную оппозицию» в России не поддерживает народ, и она не угрожает режиму. Однако политическая «турбулентность» может привести к ухудшению ситуации для большей части населения и помешает реализации столь необходимых реформ в регионах.

7. В интересах России, чтобы юго-восток Украины оставался частью этой страны. Но это не означает, что Россия не должна поддерживать сепаратистов, которые хотят получить от украинского правительства особый статус. (Нам неизвестно, хочет ли Примаков, чтобы восставшие регионы получили право вето, чтобы блокировать политические решения Киева, на чем настаивает Путин).

8. Не должно быть абсолютно никаких уступок в том, что Крым является частью России. Крым не является предметом переговоров.

9. Хотя условия минского мирного соглашения и нарушаются, Россия не может вводить регулярные войска в Украину. Если она это сделает, это позволит США доминировать в Европе в течение следующего столетия. (Примаков не упоминает о том, что Путин уже направил регулярные войска, чтобы спасти сепаратистские силы в августе прошлого года, и использует их теперь для нового наступления на востоке Украины).

10. Россия не может переориентировать свою экономику на Восток; в итоге Россия может просто превратиться в обычного поставщика сырья для Китая.

11. Россия должна быть открытой для сотрудничества с НАТО и США в борьбе с угрозами для человечества, такими как терроризм, торговля наркотиками и разрастающиеся конфликты. Без этого международного сотрудничества «наша страна перестанет быть великой державой». (Примаков, как кажется, предупреждает Путина о том, чтобы он не превращал Россию в страну-изгоя).

12. Если Россия не положит конец своей самоизоляции, она не сможет играть одну из главных ролей среди тех стран, которые готовы сотрудничать с ней и принимать во внимание ее интересы.

Иосиф Сталин гордился тем, что мог убивать не только своих врагов, но и своих друзей. Игнорируя призыв Примакова к более умеренному курсу, Путин, возможно, учится у старого мастера. Путин жертвует экономическими интересами своих старых друзей, которые благодаря ему накопили огромное богатство. Санкции, падение цен на нефть и крах рубля уже лишили 21 самого богатого россиянина 61 млрд. долл., или четверти их состояния. Путин решил игнорировать экономические интересы своих друзей. Вместо этого, говорят, он прислушивается к мнению только небольшой группы бескомпромиссных силовиков, которые целиком и полностью поддерживают его агрессивную политику. Они все разделяют точку зрения КГБ о том, что война за Новороссию – это «священная война», и что Запад – смертельный враг.

Комментарии Примакова, по мнению уважаемого московского политолога, свидетельствуют об «очень высоком уровне обеспокоенности среди достаточно широкого круга людей... в высших эшелонах, которые пытаются защитить себя от потерь. Они критикуют Путина, но они не могут бросить ему вызов, потому что он может легко раздавить их».

Примаков, возможно, готов быть первым критиком Путина, поскольку в возрасте 85 лет он уже не представляет угрозы для Путина. Но почему Путин так спокойно относится к подобной критике своей базовой политики? В конце концов, в руках 21 самого богатого россиянина по-прежнему находится почти 200 млрд. долл. Разве это не дает им достаточно сил, чтобы угрожать власти Путина?

Ответ, скорее всего, «нет». За 15 лет пребывания в должности президента Путин позаботился о том, чтобы его ближайшие союзники контролировали так называемые силовые министерства – обороны, разведки, полиции, суды и прокуратуру. Кремлевская элита знает, что Путин может арестовать их в любой момент. Он может угрожать им тюремным заключением, которое они могут избежать, если повезет, вернув ему свои активы. Кремлевские олигархи знают, что один из них, миллиардер Владимир Евтушенков, должен был отказаться от своей нефтяной компании, чтобы избежать тюремного заключения. Они понимают, что могут оказаться на месте Евтушенкова.

Вот что получается: 21 олигарх, контролирующий значительную часть богатства России, по сути, беспомощен перед диктатором, который может отобрать у них их состояние в любое время.

При Сталине 21 руководитель партии оказался в подобной ситуации, только Сталин угрожал убить их, а не просто отобрать их собственность. Сталин играл в эту игру с таким мастерством, что руководство партии не объединялось с целью убрать его, несмотря на то, что он угрожал их жизни. Путин играет в ту же игру с запуганными им олигархами, взяв в заложники их богатство. Будет ли он иметь хватку Сталина? Может ли быть такое, что российская элита уже устала от Путина и хочет спасти свою шкуру? По крайней мере, им удалось найти 85-летнего члена этой элиты, который готов высказать свое мнение.