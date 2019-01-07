Истинный перевод так называемого Томоса об украинской автокефалии

«Вы пришли к горе Сионской и стали сионисты, говорю я вам, токмо Вальцман фашизму мировому выгоден» (Майн Кампф 12: 22-88), блаженный среди турецких янтыков апостол Тандыр говорит всем верным вашингтонского обкома; и действительно, однополость в геене огненной является горой непоколебимой. Хотя одним стадом и одним телом НАТО есть и называется Церковью раскольничьей, которая повсюду имеет общность исповедания биндеровской веры, общность в таинствах православного младенцепоедания якожде трупостояния нощного, и незыблемость русофобического преемства, во имя Гитлера, и сына, и святого чорта, бакшиш».

С этих богомерзких слов начинается первый абзац так называемого Лжетомоса на второй президентский срок Порошенко, врученного Стамбульской резидентурой ЦРУ США делегации украинских раскольников, которую возглавляли сам Порошенко, его заплечных дел мастер лжемитрополит Епифаний, в миру Мефистофель (сказывают еще, что нечестивого гей-колдуна Калиостры внукус) и завербованный муж американки - подлый Ющенка. Путем диавольской мистификации и подложного перевода Лжетомос сей был на совершенно голубом глазу выдан преступными властями Украины за документ об автокефалии украинской церкви, при том что, как широко известно, нет такой страны «Украина» и, следовательно, признание за ней автокефалического евстрихия в рамках омофоровой хрюндии есмь антиканонично и контрправославно весьма. Даже такой известный сатанист и чернокнижник, как гаупштурмфюрер Варфоломей Дракула, обманом и лестью захвативший власть в Стамбульской резидентуре несостоявшегося Константинопольского лжепатриархата, при всех своих еретических замашках не решился бы на такое святотатство, ибо был бы сразу же отлучен от диптиха святым Кириллом - ревнителем веры истинного бога Путятия, крымского угодника.

К счастью, не доверяя турецким и украинским переводчикам, просвещенные иеромонахи РПЦ Лубянского патриархата сами переложили Лжетомос на русский язык, и выяснилось, что ни о какой автокефалии речь в нем не идет, а, наоборот, говорится об окончательном порабощении Украины Турцией в обмен на второй срок адского Порошенко

В связи с этим, поначалу представлялась совершенно странной череда дурных знамений, обрушившихся на православный мир в канун и после подписания канонически ничтожного Лжетомоса, - так, по всей России в это время замерзали спьяну насмертьзнаменитые шахматисты, мерли крисы кельми, падали мосты, взрывались дома и маршрутки, даже не выдержала и лопнула священная русская гора Пукан; дошло до того, что в день первой киевской демонстрации Лжетомоса у Владимира Путина прямо в петербургском храм закровоточил палец. Сначала этому происшествию не придали особого значения: мало ли, куда Владимир Владимирович его засовывал, тем более что накануне он опять посещал детский хоспис и, по слухам, играл там с местными подопечными в мальчика-с-пальчика. Однако дурная молва уже поползла, и не было в ней ничего хорошего...

К счастью, не доверяя турецким и украинским переводчикам, просвещенные иеромонахи РПЦ Лубянского патриархата сами переложили Лжетомос на русский язык, и выяснилось, что ни о какой автокефалии речь в нем не идет, а, наоборот, говорится об окончательном порабощении Украины Турцией в обмен на второй срок адского Порошенко. Чего стоят лишь такие фразы несостоявшегося документа, как: «Его превосходительство Президент Украины Петр Порошенко» (Чьто?! - прим. перев.), «В обмен на шоколадки и прочи сладости от Князя Карамельного раскол благословляем и войну», «Отроковицы, что телом особо круглы, есмь подлежат отправке в гаремы стамбульские у шеста вертяхом поподьицею, аки Роксолана, дева огульная», «В радостное извещение вам от уважаемого Центра Православия предписывается попов русских убивати, храмы православные отбирати и кричати там «Акбар Аллаху - Героям Слава!», «На всех этих условиях наша большая и раскольничья лжецерковь благословляет, коль какой лысый недомерок отроку младому в место срамное палец свой на всю длину засунет, чтоб из пальца того на второй день кровь потекла, аки засосала его пиявица спидозная, и чтоб сдох тот недомерок без долгого промедления, а в гроб к нему чтоб шойгу поклали кривомордую и лошадь печальную да с сигаретою».

Крайне трудно предположить, что именно имели в виду составители Лжетомоса в последнем пункте - скорее всего, это был обычный бред, который украдкой вписал в документ Порошенко в порыве пьяного хулиганства, - но уже сейчас понятно, что трудолюбивый украинский народ, являющийся неразумной, но все же братской частью российского, не будет терпеть такого надругательства над собой и как-нибудь уж, наконец, приползет к России на карачках, лжеаминь.

Всех желающих помочь украинской армии просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ