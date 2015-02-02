В Украину приедет миссия ЕС по реализации безвизового режима
18:13, 02 февраля 2015Политика
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Миссия Европейского Союза, призванная оценить прогресс Украины в выполнении плана действий по реализации безвизового режима с ЕС, прибудет в Украину 4 февраля.
Миссия прибудет в Украину 4 февраля / ZN.UA
Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания Совета реформ при президенте Украины.
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"Четвертого числа приезжает миссия Европейского Союза по вопросам анализа выполнения нами всех стадий по безвизовому режиму, и ожидаем того, что Украина получит не просто позитивный сигнал, а все-таки Украина получит такой же правовой режим безвизовых поездок украинских граждан в страны-члены Европейского Союза, который есть сегодня для европейских граждан в Украине", - сказал Яценюк.
Ранее Арсений Яценюк заявлял, что в мае ЕС может принять решение о безвизовом режиме с Украиной.
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