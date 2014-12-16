В мае ЕС может принять решение о безвизовом режиме с Украиной – Яценюк

Об этом сообщил на пресс-конференции в международном аэропорту «Борисполь» премьер-министр Арсений Яценюк.

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«Вчера (в Брюсселе - УНИАН) по результатам наших переговоров (с европейской стороной - УНИАН) стороны отмечали, что Украина перешла к следующей фазе имплементации безвизового режима. И мы ожидаем оценки нашими партнерами второй стадии безвизового режима. Надеемся, что в Риге в мае будет принято решение о введении безвизового режима. Украина делает для этого все возможное», - сказал Яценюк.

Премьер-министр сообщил, что украинская правительственная делегация вернулась из Брюсселя, где состоялось первое заседание Совета ассоциации между Украиной и ЕС. «Это один из ключевых органов, который принимает решение о том, каким образом имплементировать соглашение (об ассоциации – УНИАН), как его выполнять. Этот орган сформирован на уровне Европейской комиссии и правительства. Далее мы начинаем формат постоянных встреч между правительством Украины и Еврокомиссией, чтобы каждый министр встречался со своим коллегой-еврокомиссаром», – сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Европейский Союз выразил готовность ввести безвизовый режим для поездок граждан Украины после выполнения требований Плана действий по либерализации визового режима. При этом уже в ноябре украинский МИД подтвердил возможность принятия решения о безвизовом режиме с ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Риге (Латвия) в мае 2015 года, поскольку Украина выполняет необходимые условия, одним из которых является введение с 1 января 2015 года процедуры выдачи биометрических загранпаспортов.

Латвия станет страной – председателем в ЕС в первой половине 2015 года.