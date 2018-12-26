Более 80% украинцев недовольны работой Порошенко - опрос

Почти 90% украинцев недовольны работой Верховной Рады, а 80% респондентов - работой премьер-министра.

88% опрошенных украинцев недовольны работой Верховной Рады Украины, а деятельностью президента Петра Порошенко - 82%.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса Социологической группы «Рейтинг» в рамках спецпроекта «Портреты регионов».

«Деятельность центральной власти граждане областей оценивают хуже, чем местной», - отметили социологи.

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Так, работой премьер-министра Владимира Гройсмана довольны 14% (недовольны - 79%). Деятельность президента Порошенко положительно оценили 12% (недовольны - 82%), а работой парламента довольны лишь 6% (недовольны - 88%).

Кроме того, результаты исследования указывают на то, что уровень удовлетворенности местными председателями выше, чем областной властью: работой ОГА довольны 23%, а работой местных председателей - 43%.

Среди областных государственных администраций относительно лучшие оценки зафиксированы в отношении деятельности Харьковской и Львовской ОГА, худшие – в отношении Николаевской, Херсонской и Луганской ОГА.

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Городскими и сельскими головами больше довольны в Хмельницкой, Харьковской, Львовской и Одесской областях, меньше всего - на Херсонщине.

Социологической группой «Рейтинг» в рамках проекта «Портреты регионов» с 16 ноября по 10 декабря был проведен опрос среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях и г. Киеве (за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым).

В исследовании методом личного интервью было опрошено 40 тыс. респондентов (по 1600 в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре каждой области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.