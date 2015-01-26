В Министерстве финансов будут работать консультанты из Канады и Германии

Об этом сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько.

«Я привлекла к работе адвоката и руководителя аппарата. И также попросила Канаду и Германию предоставить консультантов. Теперь у меня есть два советника от вашего Федерального министерства финансов (министерства финансов Германии). Они помогают мне перестроить наше министерство», - приводятся слова Яресько на странице в социальной сети Facebook со ссылкой на интервью немецкому изданию «Die Welt».

По словам министра, привлеченные консультанты проведут собеседования с ее заместителями и руководителями департаментов, чтобы оценить эффективность работы. «При таких сложных обстоятельствах я просто не имею времени на это. Мне нужно знать, что люди ожидают, что возможно. Это совсем другая среда, другая атмосфера. В конференц-зале висят портреты министров финансов Украины еще с советских времен, например. И когда я провожу переговоры, на меня будто смотрят люди из прошлого», - добавила Яресько.

Читайте такжеПереговоры с МВФ по новой программе будут завершены до 30 января - ЯреськоПо ее словам, Министерство финансов считается одним из лучших, поскольку здесь работает много хороших специалистов, но организация работы на уровне «прошлого века». «В первый день я получила 3000 документов на подпись. Это совсем не дело», - отметила министр.

Яресько убеждена, что нынешнее украинское правительство может достичь существенных результатов в борьбе с коррупцией. «Да, я твердо убеждена в этом. Мне помогает то, что я выросла в Чикаго. Мы всерьез беремся за борьбу с коррупцией. Мы будем строить систему правосудия так, чтобы она нам в этом помогла. И мы должны отправлять коррупционеров в тюрьму. Даже Аль Капоне в свое время посадили в тюрьму, и это было важным сигналом», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, украинское правительство в 2015 году запланировало ряд шагов для снижения финансирования государственного аппарата почти на 4,5 млрд грн, среди которых сокращение численности работников органов исполнительной власти и других государственных органов на 20%, а также ограничение максимального месячного заработка госслужащих размером в 7 минимальных зарплат или 10 - при наличии экономии фонда оплаты труда.