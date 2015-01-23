The Telegraph: После взятия Донецкого аэропорта пророссийские сепаратисты обещают дальнейшее продвижение в Украине

Роланд Олифант в своей статье, которая называется «После взятия Донецкого аэропорта пророссийские сепаратисты обещают дальнейшее продвижение в Украине», опубликованной в британской газете The Telegraph, пишет, что сепаратисты, которых поддерживает Россия, пообещали после сокрушительной победы над украинскими силами в Донецком аэропорту продвигаться дальше вопреки договоренностям между Москвой и Киевом о возврате к демаркационной линии, которая была согласована ранее, что вызывает опасения по поводу возможности широкомасштабного наступления.

Эта угроза возникла после гибели, по меньшей мере, 13 мирных жителей в результате минометного обстрела маршрутки и троллейбуса в Донецке. По данным международных наблюдателей, число жертв этого продолжающегося конфликта выросло до 5 тыс.

Украинские войска были выведены из Донецкого аэропорта в среду, что положило конец восьмимесячному сражению. Многие будут считать это горьким поражением украинских сил и триумфом пророссийских мятежников, с которыми они борются.

Александр Захарченко, глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, сообщил в четверг о своем намерении отодвинуть линию фронта подальше на запад от Донецка, чтобы украинские снаряды больше не могли достигать города.

«Мы будем отодвигать линию фронта до тех пор, пока снаряды не перестанут падать на Донецк», – сказал Захарченко, выступив вскоре после минометного обстрела в центре Донецка, унесшего жизни как минимум 13 мирных жителей.

Такие высказывания, как кажется, заставили ускорить процесс дипломатических переговоров с целью реанимировать соглашение о прекращении огня, подписанное в сентябре.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его украинский коллега Павел Климкин в среду ночью согласились с тем, что обе стороны должны вернуться к демаркационной линии, которая была определена в мирном соглашении, подписанном в Минске представителями Украины, России и сепаратистов.

Во время переговоров, которые проходили в Берлине поздно вечером, оба министра согласились с тем, что обе стороны конфликта должны отвести тяжелую артиллерию на расстояние 15 км. от демаркационной линии, которая была определена в соответствии с позициями украинской армии и сил мятежников на момент подписания соглашения 5 сентября.

Захарченко, который ранее обещал расширить территории, подконтрольные повстанцам, до границ Донецкой и Луганской областей, выступил вскоре после обстрела троллейбуса, в котором он обвинил украинскую «диверсионную группу», работающую за пределами территории сепаратистов.

Затем он приказал привезти захваченного в плен украинского офицера на место обстрела, и, по словам очевидцев, охранники позволяли обычным гражданам избивать его.

Министерство обороны Украины опровергло обвинения, возложив ответственность на «незаконные вооруженные формирования», как украинские власти предпочитают называть сепаратистов. Власти самопровозглашенных республик сообщили, что обстрел велся с помощью 82-мм мобильного минометного комплекса, а это значит, что сделать это можно было только с территории, подконтрольной сепаратистам.

Украина находится в «серьезной опасности» из-за эскалации конфликта с сепаратистами, заявил президент Петр Порошенко. «Ситуация может ухудшиться в течение следующих дней».

Жилые районы Донецка неоднократно подвергались обстрелам с тех пор, как в мае началось сражение за аэропорт, но троллейбус попал под обстрел в центральном Ленинском районе, а это далеко от тех районов, которые обычно страдали от боевых действий.

Обе стороны обычно отрицают свою вину за совершение подобных атак и пытаются использовать гибель мирных жителей в пропагандистских целях.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, большая миссия наблюдателей которой находится в зоне военных действий, сообщил в четверг, что в ходе конфликта погибло более 5 тыс. человек.

Новости о том, что украинские силы уступили Донецкий аэропорт, опечалили украинцев, и многие пользователи социальных сетей разместили сообщения на своих страницах, в которых почтили память погибших защитников и резко раскритиковали генералов и политиков за то, что им не удалось избежать поражения.

Командиры сепаратистов заявляли о том, что захватили аэропорт, еще 14 января, когда российские журналисты, имеющие доступ к повстанческим силам, показали, как мятежники свободно передвигаются по обломкам зданий терминалов.

LifeNews, один из самых прокремлевских российских каналов, показал в четверг репортаж о погибших украинских солдатах, которых, по словам журналистов, нашли в подвале.

Боевики рассказали журналистам, что обнаружили около 15 тяжелораненых украинцев среди мертвых военных, и что, по-видимому, офицеры бросили своих солдат.

Защитников аэропорта называли «киборгами». Это прозвище они получили от одного из сепаратистов, которого очень разозлило упорство и, по-видимому, сверхчеловеческая выносливость украинских военных.

Это прозвище вскоре начали употреблять как украинские блоггеры, так и официальные представители военного командования, говоря о тех, кто оборонял аэропорт изнутри и заслужил право носить нашивку «Киборг».