Страны ЕС готовят совместное заявление по морской агрессии РФ: возможно введение новых санкций - журналист

Страны ЕС работают над совместным заявлением по поводу захвата россиянами украинских катеров и их экипажей в районе Керченского пролива.

Читайте такжеБлок Меркель в Бундестаге принял жесткое заявленіе об агрессии РФ в Азовском море

Об этом написал на своей странице в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"28 стран ЕС работают над совместным заявлением относительно Азовского моря и Керченского пролива", - написал журналист.

Он отметил, что примерно 6-7 стран ЕС рассматривают введение новых санкций против России. "Но если это произойдет, это, вероятно, будет длительный процесс (как всегда)", – считает он.

