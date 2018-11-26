Это война - Климкин прокомментировал атаку России на украинские корабли

Кроме того, министр анонсировал переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

После российской атаки на корабли украинских ВМС, которая произошла в воскресенье, россияне удерживают не только украинских политических заключенных, но и военнопленных.

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Об этом в блиц-интервью ЕвроПравде сказал министр иностранных дел Павел Климкин. Он отметил, что это важное изменение, и Украина рассчитывает на конкретные действия западных партнеров, а не только на их заявления. "Мы ждем, что кроме заявлений в поддержку Украины, наши партнеры будут жестко коммуницировать с Россией по освобождению наших пленных", - отметил он.

"Я подчеркну этот термин: у нас теперь есть не только политзаключенные, а именно военнопленные, поскольку это был акт агрессии", - сказал Климкин.

Украинский министр сообщил, что будет говорить с президентом Красного креста Петером Маурером о том, что они должны привлекаться к этому процессу, в частности выяснить, в каком состоянии украинские бойцы, что с ними сейчас и помочь их освободить.

"Итак, первое, чего мы ждем просто сейчас от международных партнеров – это освобождение наших военнопленных. Второе – это освобождение наших судов. Это два первых вопроса, и они являются ключевыми. Кроме того, мы будем поднимать вопрос увеличения давления на Российскую Федерацию и усиление санкций", - сообщил Климкин.

Кроме того, министр анонсировал переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Если же говорить о важных событиях, на которых могут открываться возможности влияния на РФ – то это, в частности, саммит G20, который начнется в Буэнос-Айресе уже 30 ноября. Мы уже договариваемся с партнерами, чтобы они построили там четкую линию коммуникации. Есть и другие вещи и идеи, о которых я не могу говорить в деталях, но отмечу, что речь идет о черноморской безопасности, об усилении присутствия наших партнеров в Черном море", - сказал Климкин.

На уточняющий вопрос министр ответил, что речь идет в частности о НАТО, "но не только". "Страны я пока назвать не могу. В том числе речь идет о росте военного присутствия, об эффективном мониторинге ситуации в Черном море, о более эффективном обмене информацией между Украиной и партнерами", - отметил он.

Кроме этого Климкин подчеркнул, что действия России считаются войной. "Безусловно. Мы считаем, что это война", - подчеркнул он. "Посмотрите, чем вчерашняя ситуация отличается от всех предыдущих", - отметил министр.

"Во-первых, в течение суток произошло несколько актов агрессии против Украины. Подчеркну, речь идет о нескольких актах агрессии: не только обстрелы и захват, но и сам таран. По определению, введенному резолюцией Генассамблеи ООН №3314 – это тоже акт агрессии, и я сегодня в Верховной раде также об этом буду говорить. Во-вторых, до сих пор все акты российской агрессии против Украины происходили на нашей территории. Эта агрессия произошла не только на нашей территории, но и в нейтральных водах за пределами 12-мильной зоны от берега. И это также имеет значение. В-третьих, российские военные открыто применили оружие против украинских военных, не скрывая, что стреляли именно они. И это новая ситуация, это произошло впервые, ведь до сих пор они пытались прятаться по меньшей мере", - сказал Климкин.

По словам Климкина, вчера Россия перешла все теоретически возможные красные линии и за этой ситуацией новых красных линий уже нет.

Также министр объяснил, почему отдельные заявления могли кого-то удивить. "Дело в том, что наши друзья подготовили и согласовали свои заявления еще до того момента, как произошел обстрел наших судов и они были захвачены. К примеру, с Федерикой Могерини я общался, когда она была на саммите, тогда было еще утро. По итогам этого разговора они подготовили заявление и его выдали. Но так получилось, что уже после того происходили дальнейшие события. Поэтому не обращайте внимания на то, что там нет жестких тезисов – дело в том, что текст не учитывает ключевых событий. Далее заявления с ЕС будут другими", - выразил уверенность Климкин.

"Посмотрите, для сравнения, что сказала Христя Фриланд – а с ней я разговаривал, когда было 4 утра. И, соответственно, заявление Канады было совсем другим", - пояснил Климкин.