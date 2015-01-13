В четверг Европарламент призовет ЕС включить "ДНР" и "ЛНР" в список террористических организаций - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своем обращении, которое обнародовано во вторник вечером.

”Позавчера в Париже вместе с лидерами ведущих стран мира и миллионами французов я почтил память жертв теракта в столице Франции. Массовый расстрел людей в Париже и Волновахе - это события из одного и того же ряда. Цивилизованный мир должен сплотиться в борьбе с терроризмом.

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Сегодня я говорил с президентом Европарламента. Мартин Шульц заверил, что в четверг Европарламент призовет руководство Евросоюза включить так называемые ДНР и ЛНР в список террористических организаций. И это будет надлежащая международно-правовая оценка действиям боевиков, которые не хотят спокойствия на Донбассе, которые отказываются выполнять Минские договоренности; которые не соблюдают режим прекращения огня, которые атакуют наших военнослужащих и убивают мирных украинских граждан”, - отметил глава государства.

Порошенко выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших от рук террористов.

”Призываю весь мир к солидарности с Украиной, а всех украинцев - к единству перед угрозой, агрессией против нашей страны и террористическими атаками. У нас Родина - Украина, и мы ее защитим!” - подчеркнул Порошенко.