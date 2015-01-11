В Крыму массово конфискуют частную собственность, изъяли уже на миллиард - СМИ

"И хотя потеря собственности - это давно известный риск ведения бизнеса в России, раньше такие случаи были единичными, тогда как в Крыму конфискация приобретает невиданные масштабы", - пишет New York Times, которую цитирует Голос Америки.

"С тех пор, как Россия 10 месяцев назад захватила полуостров, по оценкам владельцев и юристов, у владельцев отобрали недвижимости и другого имущества на сумму свыше 1 млрд долларов США. Сюда входят банки, гостиницы, верфи, фермы, заправочные станции, хлебозавод, молокозавод и даже помещения Ялтинской киностудии", - пишет издание.

"Государственный совет республики Крым" в августе предоставил правительству право изымать имущество для поддержания "жизненно важной деятельности", пишет газета.

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По словам юристов, с помощью такого расплывчатого определения можно оправдать что угодно. Таким образом власти пытаются наполнить бюджет полуострова.

"Министерство юстиции Украины сообщило, что почти 4000 украинских предприятий и организаций потеряли собственность в Крыму", - пишет NYT.

По словам владельцев, конфискация имущества в таких объемах происходит впервые со времен социалистической революции 1917 года. Многие подают иски в суд, но мало кто верит в успех.

"Крымская" власть "часто призывает иметь терпение, заявляя, что изменения в общем происходят хорошо. Однако те, кого ущемляют органы власти, все больше недовольны российскими властями", - пишет СМИ.