В Украине вспыхнула дискуссия, закрыть "Интер" или бойкотировать: все точки зрения

Сегодня днем пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко написал в Твиттере, что за трансляцию антиукраинских исполнителей надо отвечать публично.

"Вакарчук бесспорно победил Кобзона в новогоднюю ночь. Но за антиукраинских исполнителей надо публично ответить", - написал он.

Вакарчук бесспорно победил Кобзона в новогоднюю ночь. Но за антиукраинских исполнителей надо публично ответить. - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 1, 2015

Министр информационной политики Юрий Стець написал в Facebook, что инициирует распространение категории персона нон-грата на СМИ - чтобы тех, кому запрещен въезд в Украину, не показывали по телевизору.

“Интер, 5 канал, 1+1, Первый Национальный - безразлично. С началом новой сессионной недели буду инициировать законопроект о распространении на СМИ определение персона нон-грата. Если человеку запрещен въезд, то это должно касаться в том числе и попыток "влезть" в Украину с помощью телевизора”, - считает Стець.

Однако позже Стець заявил, что не может требовать лишить телеканал "Интер" лицензии на вещание, потому что это будет расценено как давление на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

"Если я буду требовать забрать лицензию у "Интера", то это будет прямым давлением на Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Очевидно, что я этого делать не могу. Я могу только высказывать свою позицию - я полностью поддерживаю возмущенных блоггеров. Не имея прямых рычагов воздействия, я могу только отключить на своем телевизоре телеканал, который позволил себе транслировать граждан России, которые делают все возможное, чтобы Украина перестала быть единой и независимой", - сказал он в интервью телеканалу "112 Украина".

Зато рассмотрения вопроса о лишении “Интера” лицензии начал требовать секретарь СНБО Александр Турчинов.

«В новогоднюю ночь, когда вся нация чувствовала единение, телеканал «Интер» традиционно действовал против Украинского государства, транслируя концерт тех людей, которые издевались над нашей страной, поддерживая террористов и приветствуя захват Крыма и Донбасса», - сказал он.

Турчинов подчеркнул, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен «немедленно рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканал «Интер», который “стал составной частью информационной войны, которая ведется против собственной страны”.

Народный депутат Борислав Береза тем временем считает, что лучшей реакцией на политику канала будет все же не возмущение, а игнорирование его трансляций, пишет Пресса Украины.

“Вас раздражают мерзавцы рашистской попсы? Не смотрите этих путлеровских наемников. Просто не смотрите их выступление. Канал сделает выводы. Он боится потерять аудиторию, ведь потеря аудитории - это потеря в рекламных деньгах ”, - сказал депутат.

«Так что просто не смотрите это. Массовое игнорирование просмотра канала - лучший воспитатель. Бюджет «Интера» не бездонный. Выводы сделают», - резюмировал политик.

Военный журналист Петр Шуклинов думает, что новогодняя программа “Интера” была сознательной провокацией, чтобы вызвать возмущение украинского общества, а затем заявить о притеснениях свободы слова. «Интер» не сошел с ума. Просто он принадлежит Сергею Левочкину”, - цитирует его Пресса Украины.

Также журналист призвал политиков и рекламодателей бойкотировать канал.

Пользователи соцсетей значительно резче и настойчивее высказывали свое мнение, требуя запретить “Интер”, объявить ему бойкот и выложить в открытый доступ список его рекламодателей.