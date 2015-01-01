СБУ перехватила телефонный разговор боевиков про танки, "Грады" и солдат от Медведева

Об этом заявил один из главарей луганских боевиков Павел Дремов в секретном телефонном разговоре со своим подчиненным, перехваченной сотрудниками СБУ, передает ТСН.

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"Ну что, выбил "Грады" нам, пушки выбил и выбил официальное извинение Плотницкого. Он прилетает из Москвы и извиняется перед "первым казачим полком" по телевизору", - сказал Дремов и позже добавил, что им были обещаны также танки. Кроме того, Дремов сообщил, что российский премьер пообещал на официальном уровне пригласить детей из Горловки и Стаханова на кремлевскую елку.

Ранее УНИАН сообщал, что Медведев считает Украину потенциальным военным противником России.