Медведев считает Украину потенциальным военным противником России

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Президент США подписал антироссийский закон, дающий право использовать санкции против нашей страны в любое время любому американскому президенту. Как и в случае с законом Джексона-Вэника, наши отношения с Америкой будут отравлены на десятилетия", - заявил он.

"Президент Украины направил в Верховную Раду законопроект об отказе от внеблокового статуса своего государства. По сути – заявку на вступление в НАТО, превратив Украину в потенциального военного противника России. Оба этих решения будут иметь крайне негативные последствия. И нашей стране придется реагировать на них", - написал Медведев.

Читайте такжеНа этой неделе Рада должна отменить внеблоковый статус Украины

Как сообщал УНИАН, 18 декабря президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости".