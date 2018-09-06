Нардеп от УКРОПа и глава польского Сейма договорились о проведении в Карпатах международной конференции

В феврале 2019 года в «Буковеле» состоится международная конференция «Европа Карпат».

О таком во время 28-го Международного экономического форума, который проходит в польском городе Крыница-Здруй, договорились народный депутат Украины от УКРОПа, участник президентских праймериз политсилы Александр Шевченко и руководитель польского парламента, Маршал Сейма Польши Марек Кухцинский.

По словам Александра Шевченко, международная конференция «Европа Карпат» объединит парламентариев, правительственных чиновников и ученых из Европы в вопросе развития Карпатского региона. В этом мероприятии традиционно принимают участие Украина, Румыния, Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Сербия, Молдова и тому подобное.

«Сейчас Украина – единственная страна Карпатского региона, которая не является членом Европейского Союза. И, несмотря на все, она обладает мощным экономическим потенциалом. Проведение в «Буковеле» конференции даст возможность обсудить проблемы, существующие в совместном европейском географическом регионе, а также найти пути их решения. Кроме того, мы получим возможность представить государство как инвестиционно привлекательную, культурную, сильную и богатую страну. «Буковель» станет ступенькой к единению европейских народов. Конференция, которая состоится впервые в Украине, станет началом большого сотрудничества с представителями европейской политики, учеными и экспертами. Это дополнительный толчок к тому, что наше государство будет мощной страной, одной из лидеров в европейской семье», – отметил участник президентских праймериз УКРОПа Александр Шевченко.

«Предложение организовать конференцию в «Буковеле» является очень хорошей, ведь это место позволит почувствовать дух Карпат изнутри. Это площадка обмена взглядами и идеями относительно совместных действий для развития Карпатского региона, так и Центрально-Восточной Европы», – подчеркнул Маршалек Сейма Польши Марек Кухцинский.

В рамках конференции «Европа Карпат» запланировали также провести коллегиум относительно сотрудничества университетов Карпатского региона.

«Будет создан отдельный панельный блок относительно роли университетов в развитии региона. Так, Прикарпатский национальный университет тесно сотрудничает с Варшавским национальным университетом. В частности, реализуется проект по восстановлению астрономической обсерватории на горе Поп Иван. Также мы заинтересованы в привлечении к участию в этой панели и других вузов», – говорит ректор ПНУ им. Василия Стефаника Игорь Цепенда.