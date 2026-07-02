'Одних лишь слов осуждения недостаточно, чтобы остановить атаки': в Европе пригрозили новыми санкциями против РФ

Предлагаемые санкции коснутся большего числа организаций, поддерживающих российский ВПК.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отреагировала на комбинированный российский удар по Киеву и заявила, что предложит расширение санкций против РФ. Соответствующий пост она опубликовала в соцсети X.

Каллас подчеркнула, что "одни лишь слова осуждения не остановят атаки на Киев".

"Только постоянная военная поддержка Украины и усиление давления на Москву могут это сделать", – добавила она.

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Глава европейской дипломатии напомнила, что на этой неделе ЕС приступил к выплатам в рамках кредита в размере 90 миллиардов евро для укрепления обороны Украины.

"Сегодня я предложу ввести санкции против большего числа организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на удары. Чем больше Москва нападает на гражданское население, тем больше санкций нужно вводить. Мы продолжаем повышать цену, пока Россия не поймет, что не может победить", – заявила Каллас.

Глава европейской дипломатии уточнила, что представители Евросоюза в Киеве находятся в безопасности после ночной атаки, и поблагодарила их за работу "в самых сложных условиях".

Подробнее об атаке РФ

В ночь на 2 июля российская оккупационная армия запустила по территории Украины 74 ракеты и 496 беспилотников различного типа. Украинские защитники смогли сбить 48 ракет и 476 дронов. В то же время зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 местах.

По состоянию на 12:50 было известно, что в Киеве в результате атаки РФ погибли 17 человек. Всего по городу пострадали 30 объектов.

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