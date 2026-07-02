Мать известной украинской ведущей оказалась под завалами во время атаки на Киев

Тала Калатай рассказала, как сейчас чувствует себя её близкий человек.

Украинская телеведущая и актриса Тала Калатай рассказала, что ее мама оказалась под завалами во время атаки россиян на столицу.

В своём Facebook она отметила, что не могла дозвониться до родного человека, ведь её дом пострадал в результате агрессии врага. Впоследствии выяснилось, что мама Талы находилась под завалами, однако, к счастью, с женщиной всё в порядке.

"Мы приходим в себя. Дом мамы непригоден для жизни. Я думаю, это её второй день рождения. Иначе я не могу это описать. И она была в погребе. Это спасло ей жизнь. Это полный шок", – подчеркнула актриса.

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К слову, РФ в ночь на 2 июля массированно атаковала столицу. Враг выпустил более 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА по 33 объектам. Уже известно о 18 погибших украинцах и многих пострадавших. Спасатели до сих пор ищут людей под завалами.

Напомним, ранее популярный украинский певец LAUD показал поврежденную квартиру после обстрела. К счастью, он не пострадал, так как находился в укрытии, однако ударная волна разбила окна в его квартире.

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