Пекин взял самую современную авианосную разработку и поставил ее на грузовики (видео)

Три машины буквально соединяются воедино и стают взлетной полосой.

Электромагнитная катапультная система (EMALS) на сегодняшний день считается наиболее современной технологией запуска на авианосцах, и пока ею располагают только Китай и Соединённые Штаты.

Однако Пекин пошёл дальше и реализовал ту же технологию в совершенно ином формате, пишет Portfolio. Ранее уже просачивались кадры, на которых в Китае друг за другом стояли странные грузовики, напоминавшие некую модульную конструкцию.

Многие тогда предположили, что китайская Народно-освободительная армия (НОАК) перенесла на сушу одну из важнейших авианосных разработок – систему EMALS. Недавно выяснилось, что это предположение оказалось абсолютно верным: Китай действительно так и поступил.

Относительно китайских военных разработок хорошо известно, что Пекин демонстрирует их лишь тогда, когда работы полностью завершены. В свете этого можно с полным основанием предположить, что у НОАК есть серьёзные планы относительно их роли в будущем. На обнародованных кадрах видны три грузовика, которые соединяются между собой, образуя своего рода взлётную полосу для дрона.

Особенность этого появления в том, что если в прошлый раз наблюдали соединение четырёх грузовиков, то теперь на кадрах их только три. Сообщается, что дроны, напоминающие боевые самолёты совместного действия (CCA), на снимках, вероятно, могут быть макетами.

Эксперты подчеркивают, что машины можно опознать по их уникальному внешнему виду, хотя некоторые элементы разработаны для их защиты. К их уникальным способностям относится возможность в соединённом состоянии разворачиваться на месте, направляя запускаемый дрон в нужную сторону.

Помимо видео, в сети также циркулирует графика, демонстрирующая возможности разработки. Согласно ей, Пекин настолько уверен в этом решении, что создал целое семейство: от запуска ракет и средств радиоэлектронной борьбы до пунктов управления – множество вариантов может монтироваться в контейнеры на грузовиках, подобно EMALS.

Производство 2000 таких устройств в год показывает, что НОАК всерьёз рассчитывает на эту технологию.

Ранее УНИАН сообщал, что в сеть просочились фотографии российского Су-57 с нетипичным внешним вооружением.

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