Этой ночью россияне запустили по Украине шесть 'Бандеролей': Игнат раскрыл детали

Российские оккупанты стали чаще запускать эти баражирующие боеприпасы.

В ночь на 2 июля российские захватчики запустили по Украине около шести баражирующих боеприпасов "Бандероль", которые по скорости похожи на крылатые ракеты. Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире "Суспильне".

Как отметил Игнат, российские захватчики стали чаще применять "Бандероли". Эти средства запускались оккупантами далеко не впервые. Для запуска этих барражирующих боеприпасов, которые ещё называют ракето-дронами, используются беспилотники типа "Орион".

"Параметры полёта этого боеприпаса схожи с крылатой ракетой по скорости и другим параметрам полёта", – сказал Игнат.

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Он добавил, что этой ночью россияне запустили около шести "Бандеролей".

"Их тоже перехватывают. На них тоже приходится тратить ресурсы. Как на реактивные БПЛА, так и на "Бандероли". Поэтому без этого никуда. Рассчитываем, что украинская оборонная промышленность со временем тоже будет располагать большим количеством собственных средств. Возможно, в рамках совместного производства с нашими партнерами. Возможно, что-то свое, чтобы масштабировать производство этих средств и сделать их рациональными с точки зрения сбивания", – добавил Игнат.

Новый российский дрон "Бандероль"

Как сообщал УНИАН, баражирующие боеприпасы "Бандероль" опасны из-за мощной взрывной части и скорости. Масса взрывчатого вещества в этой ракете составляет примерно 150 кг: от 138 до 154 кг. Это осколочно-фугасные боеприпасы. Скорость полета составляет от 480 до 680 км в час.

Этой ночью российские оккупанты запустили по Украине 570 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 496 БПЛА различных типов.

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